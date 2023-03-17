Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, авиационная инфраструктура – это в первую очередь взлетно-посадочные полосы, а они в Украине способны принимать западную авиацию.

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Украина уже принимала западные самолеты

Юрий Игнат рассказал, что в 2018 году в Украине принимали американские самолеты F-15 Eagle ВВС Национальной гвардии штата Калифорния. Эти самолеты принимали на аэродроме в Староконстантинове. С того времени украинские и американские летчики сдружились и обмениваются сообщениями о ситуации в Украине.

Относительно самолетов F-15 Юрий Игнат рассказал, что у них большие колеса, большие воздухозаборники и они имеют 2 двигателя, в отличие от F-16. По сравнению с F-15, F-16 меньше и с меньшими колесами и воздухозаборниками.

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ, продолжается много дискуссий о возможности взлетать F-16 с украинских аэродромов ВВС которых – преимущественно бетонные плиты со смолой между швами.

В Украине уже были F-16 и F-15: смотрите видео

Игнат отметил, что в 2012 году на аэродроме Миргород временно базировались F-16 с американскими летчиками, выполнявшими задачи по обеспечению безопасности во время Евро-2012.

Автомобильная трасса как аэродром

Юрий Игнат отметил, что Министерство инфраструктуры посредством нынешних современных технологий может построить полосу асфальтобетона, которая сможет принимать F-16. Для этого можно использовать даже автодороги.

Во всех странах мира некоторые участки дорог являются аэродромами, которые могут принимать авиационную технику. Условно на 2 – 3 километра перекрывается трасса без знаков и деревьев и она становится аэродромом,

– отметил Игнат.

Он добавил, что это можно сделать гораздо быстрее, чем научить пилотов или инженерный состав. Ибо, к примеру, чтобы научить инженерный состав, нужно научить не только инженерному делу по конкретным самолетам, но и английскому языку, потому что техническая документация ведется на английском.

"Это все комплексная работа, поэтому вопрос передачи самолетов настолько серьезный. Нельзя просто взять и перевезти их как танк или БТР, здесь комплексный подход. С инфраструктурой будет все хорошо, если будет решение", – подчеркнул Юрий Игнат.

Что известно о вероятной поставке западных самолетов