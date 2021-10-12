Авиационный безвиз – победа для Украины: почему выгоду смогут получить все

В Киеве прошел 23 саммит "Украина – Евросоюз". Там обсудили авиационный безвиз и поддержку территориальной целостности Украины.

Высшие руководители ЕС провели переговоры с руководством Украины в Мариинском дворце. А также – подписали ряд договоров о дальнейшем сотрудничестве.

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Победа для Украины

Одним из наиболее важных документов стало соглашение об открытом небе между ЕС и Украиной. Активные переговоры по открытому небу с ЕС ведуться уже около 15 лет.

Но так как страны Европы не могли сойтись во мнении по этому вопросу, подписание договора постоянно откладывалось. И это действительно победа для Украины.

В первую очередь этот договор является выгодным для каждого из нас, а во-вторых, он способствует развитию гражданской авиации в Украине.

Все смогут получить выгоду

На данный момент у Украины есть двусторонние договоры об авиасообщении с каждой из стран ЕС отдельно. Но в этих самых соглашениях существует ряд ограничений, которые вводят лимит на количество рейсов и компаний-перевозчиков.

Выгоду смогут получить абсолютно все стороны. Пассажиры получат большее количество рейсов, что в свою очередь снизит цену на билеты.

Украинские аэропорты смогут принимать большее количество рейсов и увеличить пассажиропоток. Более того, региональные аэропорты смогут таким образом:

привлечь инвестици;

получить существенный толчок к развитию.

По результатам соглашения об открытом небе, Украина становится более выгодной страной для зарубежных инвесторов, ведь помимо международных рейсов, европейские компании смогут обслуживать и внутренние перелеты.

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Украинские авиаперевозчики могут быть сильно недовольны

Не успели подписать договор, как глава крупнейшего европейского лоукостера Ryanair тут же заявил о своих масштабных планах в Украине.

Да, соглашение об открытом небе еще должны ратифицировать все 27 стран-членов ЕС. Но после подписания договора президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что его положения начинают действовать немедленно.



Конечно этим могут быть сильно недовольны украинские авиаперевозчики, например тот, который принадлежит Игор. Коломойскому.

Но если он хочет остаться на рынке – ему придется поднять качество и снизить цены. А это, опять же, выгодно каждому украинцу.

Сотрудничество ЕС и Украины

Но сотрудничество между ЕС и Украиной не ограничивается одними лишь авиаперевозками. Помимо этого, Киев и Брюссель подписали соглашения в рамках программ:

"Горизонт Европа";

"Креативная Европа".

Первый подразумевает углубление сотрудничества в области исследований и науки, а второй – в области культуры. На саммите уделили внимание также вопросам безопасности, в том числе и энергетической.

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Евросоюз настоял, что Украина должна оставаться транзитером газа в Европу и после 2024 года, а российский газопровод "Северный Поток-2" будет обязан соблюдать газовую директиву ЕС.

Вопрос Крыма

На фоне энергетического кризиса, созданного "Газпромом", Еврокомиссия и Украина выработают совместную стратегию, чтобы обеспечить достаточные поставки газа для Украины в будущем.

Во время саммита стороны подтвердили, что Россия создает для Украины не только энергетическую угрозу. Евросоюз осудил оккупацию Крыма Россией и признал Москву стороной конфликта на Донбассе. Более того, представители ЕС:

настояли, что не признают выборы в российскую Госдуму, проведенные на оккупированных территориях;

призвали Кремль к освобождению политических заключенных, которых содержат в Крыму.



В Киеве сосостоялся саммит Украина-ЕС / Фото Getty Images

При этом, Евросоюз положительно оценил подход Украины в переговорах в нормандском формате и ТКГ, а также призвал Россию добросовестно и конструктивно принимать участие в этих площадках для решения конфликта.

И провести переговоры в нормандском формате, возможно, удастся. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры сперва с Владимиром Зеленским, а затем и с Владимиром Путиным.

Президент Украины назвал встречи нормандской четверки – единственной площадкой для урегулирования конфликта на Донбассе и выступает за проведение переговоров.

Путин же пока согласился лишь на консультации. Кремль пока готов ко встрече только на уровне министров иностранных дел. Мол, после этого станет ясно, стоит ли проводить встречу на уровне лидеров.

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И хоть Кремль всячески пытается избежать этой встречи, похоже, что систематическое давление со стороны Евросоюза может принести свои плоды, и нормандский формат будет возрожден.