Авиационный удар – козырь в рукаве Путина, мы к этому готовы, – военный волонтер Рымарук

У нас хватает сил и средств, чтобы не дать врагу продвинуться вперед хотя бы на несколько десятков километров. Вооруженные силы Украины к этому готовы.

Об этом в прямом эфире 24 канала сказал ветеран и глава благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук. По его словам, все боевые бригады, которые находятся на востоке Украины, годами отрабатывали на полигонах и во время международных учений контрнаступательные действия.

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"Они как никто знают линию разграничения, ландшафт и все вероятные пути перемещения противника", – отметил Рымарук.

Этот весь опыт знаний помножен на мотивацию, ибо мы на своей земле, они не дадут врагу продвинуться вперед,

– добавил он.

Что дает нам преимущество

По словам Рымарука, Украина готова даже к авиационным ударам. Их можно предусмотреть.

Если уж говорить об авиации, если говорить о каких-то десантных высадках, то они на моей памяти последний раз в военных компаниях были много десятилетий назад. Это неактуально, потому что современные средства развития дают возможность увидеть и время подготовиться, нанести огонь на поражение. Авиационный удар – это козырь в рукаве Путина, но мы к этому тоже готовимся. Система противовоздушной обороны Украины 24 на 7 приведена в боевую готовность. Андрей Рымарук Ветеран и военный волонтер

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