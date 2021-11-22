Про це у прямому ефірі 24 каналу сказав ветеран та очільник благодійного фонду "Повернись живим" Андрій Римарук. За його словами, всі бойові бригади, які перебувають на сході України, роками відпрацьовували на полігонах і під час міжнародних навчань контрнаступальні дії.

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"Вони як ніхто знають лінію розмежування, ландшафт і всі ймовірні шляхи переміщення противника", – зазначив Римарук.

Цей весь досвід знань помножений на мотивацію, бо ми на своїй землі, вони не дадуть ворогу просунутися вперед,

– додав він.

Що дає нам перевагу

За словами Римарука, Україна готова навіть до авіаційних ударів. Їх можна передбачити.

Якщо вже говорити про авіацію, якщо говорити про якісь десантні висадки, то вони за моєї пам'яті останній раз у військових компаніях були багато десятиліть тому. Це неактуально, тому що сучасні засоби розвитку дають можливість побачити й час підготуватися, нанести вогонь на ураження. Авіаційний удар – це козир в рукаві Путіна, але ми до цього теж готуємось. Система протиповітряної оборони України 24 на 7 приведена в бойову готовність. Андрій Римарук Ветеран та військовий волонтер

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