Так, новая вражеская авиагруппа ничего не изменит на линии фронта. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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По словам Игната, ежедневно и ежесуточно фактически "висят" в воздухе по 20 – 30 российских самолетов.
Я не понимаю зачем им это. Возможно, в медийном плане,
– отметил он.
Игнат считает, что захватчики хотят принятия решений сместить сразу в центр, чтобы более оперативно планировать свои операции. По его словам, можно делать только разные предположения.
"Я думаю, пожалуй, это больше с целью пропаганды, чтобы что-то доказать своим людям", – подчеркнул спикер Воздушных сил.
Он добавил, что россияне не придумали ничего качественного и нового.
Как можно спланировать по-другому воздушную атаку? Как группу не называй, то что из нее... Все равно техника та же остается,
– добавил Игнат.
Россия создала новую "элитную" группу авиации "Шторм": что известно
- Британская разведка рассказала, что подразделение, вероятно, будет состоять из одной эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-24 Fencer и Су-34 Fullback, а также эскадрильи ударных вертолетов.
- Поэтому сейчас Россия собирает по углам отставных пилотов и сообщает, что стремится привлечь высококвалифицированных и целенаправленных лётчиков и предлагает большие заработные платы.
- Это все указывает на то, что эскадрилья регулярных войск России не справилась со своей основной функцией.