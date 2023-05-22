Британская разведка объяснила, что в новой российской группе будут истребители и ударные вертолеты. По данным российских СМИ, минобороны России стремится привлечь "высококвалифицированных и целенаправленных пилотов".

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Зачем России новая группа "Шторм"

Россия, скорее всего, создаст новую "элитную" ударную авиагруппу под кодовым названием "Шторм" для действий над Украиной. Подразделение, вероятно, будет состоять как минимум из одной эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-24 Fencer и Су-34 Fullback, а также эскадрильи ударных вертолетов,

– рассказали в Минобороны Великобритании.

По их данным, сочетание типов самолетов свидетельствует о том, что группа будет выполнять главную роль в миссиях по наземным атакам.

По данным российских пропагандистов, Москва стремится привлечь "высококвалифицированных и мотивированных пилотов", предлагая большие зарплаты и открывая набор для вышедших на пенсию пилотов.

"Создание группы подчеркивает, что, по оценке России, эскадрильи ее регулярных ВВС серьезно не справились со своей основной функцией – нанесение авиаударов по украинским позициям", – говорится в сообщении разведки.

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