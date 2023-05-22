Британська розвідка пояснила, що у новій російській групі будуть винищувачі та ударні гелікоптери. За даними російських ЗМІ, міноборони Росії прагне залучити "висококваліфікованих і цілеспрямованих пілотів".

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Для чого Росії нова група "Шторм"

Росія, швидше за все, створить нову "елітну" ударну авіагрупу під кодовою назвою "Шторм" для дій над Україною. Підрозділ, ймовірно, складатиметься як мінімум з однієї ескадрильї винищувачів-бомбардувальників Су-24 Fencer та Су-34 Fullback, а також ескадрильї ударних гелікоптерів,

– розповіли у Міноборони Великої Британії.

За їхніми даними, поєднання типів літаків свідчить про те, що група буде виконувати головну роль у місіях із наземних атак.

За даними російських пропагандистів, Москва прагне залучити "висококваліфікованих і мотивованих пілотів", пропонуючи великі зарплати та відкриваючи набір для пілотів, які вже вийшли на пенсію.

"Створення групи підкреслює, що, за оцінкою Росії, ескадрильї її регулярних ВПС серйозно не впоралися зі своєю основною функцією – завдання авіаударів по українських позиціях", – мовиться в повідомленні розвідки.

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