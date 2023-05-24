Однако сколько бы россияне ни кричали о возможностях этой группировки, если его работа начнется, то ежедневно ее будет подстерегать ряд опасностей. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Коваленко объяснил – предполагается, что эта группа будет действовать с воздушного пространства временно оккупированных территорий и России по приграничным областям. Речь в первую очередь о Сумской, Харьковской и Черниговской области.

Вероятно, они будут использовать вертолеты, фронтовой бомбардировщик Су-34 и старый советский Су-24. Для этих операций россияне могут использовать управляемые бомбы, а вертолеты как элементы РЭБ.

Опасности для "Шторма"

Интересно, что, по предварительной информации, незаметно, что в состав этой группы войдут истребители, например, Су-35 или Су-30.

Однако недавно сообщалось об уничтожении сразу четырех воздушных судов в сутки в Брянской области.

Но, в общем, мы понимаем, что россияне сейчас уже находятся в зоне риска. Постепенно в своем воздушном пространстве они оказываются в зоне риска,

– заметил Коваленко.

Инцидент с Российским добровольческим корпусом на территории Белгородской области продемонстрировал, что повстанцы могут приносить на территорию России переносные зенитно-ракетные комплексы и сбивать авиацию.

Кроме того, падение самолетов на Брянщине привело к ликвидации пилотов, которые были достаточно молоды. Что в свою очередь говорит о нехватке профессиональных пилотов у агрессора. Со временем это станет серьезной профессиональной дилеммой для оккупанта.

Заметим, что западные партнеры сейчас работают над коалицией истребителей для Украины. Итак, когда наше государство получит их с ракетами AIM-120 AMRAAМ, с радиусом действия 100 км +150 км, российские Су-24 и Су-34 станут добычей именно для них.

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