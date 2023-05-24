Однако сколько бы россияне ни кричали о возможностях этой группировки, если его работа начнется, то ежедневно ее будет подстерегать ряд опасностей. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Интересно Это вполне реально, – военный обозреватель допустил сроки появления F-16 в небе Украины
Коваленко объяснил – предполагается, что эта группа будет действовать с воздушного пространства временно оккупированных территорий и России по приграничным областям. Речь в первую очередь о Сумской, Харьковской и Черниговской области.
Вероятно, они будут использовать вертолеты, фронтовой бомбардировщик Су-34 и старый советский Су-24. Для этих операций россияне могут использовать управляемые бомбы, а вертолеты как элементы РЭБ.
Опасности для "Шторма"
Интересно, что, по предварительной информации, незаметно, что в состав этой группы войдут истребители, например, Су-35 или Су-30.
Однако недавно сообщалось об уничтожении сразу четырех воздушных судов в сутки в Брянской области.
Но, в общем, мы понимаем, что россияне сейчас уже находятся в зоне риска. Постепенно в своем воздушном пространстве они оказываются в зоне риска,
– заметил Коваленко.
Инцидент с Российским добровольческим корпусом на территории Белгородской области продемонстрировал, что повстанцы могут приносить на территорию России переносные зенитно-ракетные комплексы и сбивать авиацию.
Кроме того, падение самолетов на Брянщине привело к ликвидации пилотов, которые были достаточно молоды. Что в свою очередь говорит о нехватке профессиональных пилотов у агрессора. Со временем это станет серьезной профессиональной дилеммой для оккупанта.
Заметим, что западные партнеры сейчас работают над коалицией истребителей для Украины. Итак, когда наше государство получит их с ракетами AIM-120 AMRAAМ, с радиусом действия 100 км +150 км, российские Су-24 и Су-34 станут добычей именно для них.
Коваленко о работе российского подразделения "Шторм": смотреть видео
Что известно о новом авиационном подразделении России
- По данным британской разведки, подразделение, вероятно, будет состоять, как минимум, из одной эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-24 Fencer и Су-34 Fullback, а также эскадрильи ударных вертолетов.
- Теперь Россия собирает по углам отставных пилотов и сообщает, что стремится привлечь высококвалифицированных и целенаправленных летчиков и предлагает большие заработные платы.
- Это ярко указывает на то, что эскадрильи регулярных войск агрессорки не справились со своей основной функцией.