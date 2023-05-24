Однак скільки б росіяни не кричали про можливості цього угруповання, якщо його робота почнеться, то щоденно на неї чатуватиме низка небезпек. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
Цікаво Це цілком реально, – військовий оглядач припустив терміни появи F-16 в небі України
Коваленко пояснив – передбачається, що ця група діятиме з повітряного простору тимчасово окупованих територій та Росії по прикордонних областях. Мовиться першою чергою про Сумську, Харківську та Чернігівську області.
Імовірно, вони будуть використовувати гелікоптери, фронтовий бомбардувальник Су-34 та старий радянський Су-24. Для цих операцій росіяни можуть використовувати керовані бомби, а гелікоптери як елементи РЕБ.
Небезпеки для "Шторму"
Цікаво, що за попередньою інформацією непомітно, що до складу цієї групи ввійдуть винищувачі, наприклад, Су-35 або Су-30.
Однак нещодавно повідомлялося про знищення одразу чотирьох повітряних суден за добу в Брянській області.
Але загально, ми розуміємо, що росіяни зараз уже перебувають у зоні ризику. Поступово у своєму повітряному просторі вони опиняються в зоні ризику,
– зауважив Коваленко.
Інцидент з Російським добровольчим корпусом на території Бєлгородської області продемонстрував, що повстанці можуть приносити на територію Росії переносні зенітно-ракетні комплекси та збивати авіацію.
Крім того, падіння літаків на Брянщині призвело до ліквідації пілотів, які були досить молодого віку. Що своєю чергою говорить про нестачу професійних пілотів у агресора. З часом це стане серйозною професійною дилемою для окупанта.
Зауважимо, що західні партнери зараз працюють над коаліцією винищувачів для України. Отже, коли наша держава отримає їх з ракетами AIM-120 AMRAAМ, з радіусом дії 100 кілометрів +150 кілометрів, російські Су-24 та Су-34 стануть здобиччю саме для них.
Коваленко про роботу російського підрозділу "Шторм": дивитись відео
Що відомо про новий авіаційний підрозділ Росії
- За даними британської розвідки, підрозділ, ймовірно, складатиметься, як мінімум, з однієї ескадрильї винищувачів-бомбардувальників Су-24 Fencer та Су-34 Fullback, а також ескадрильї ударних гелікоптерів.
- Тепер Росія збирає по закутках відставних пілотів і повідомляє, що прагне залучити висококваліфікованих і цілеспрямованих льотчиків та пропонує великі заробітні плати.
- Це яскраво вказує на те, що ескадрильї регулярних військ агресорки не впоралися зі своєю основною функцією.