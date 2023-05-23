Західні союзники повідомили, що авіаційна коаліція вже створена. Її сформували 5 країн – США, Велика Британія, Бельгія, Нідерланди та Данія. Однак передача Україні винищувачів F-16 супроводжується кількома важливими нюансами. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Читайте більше Захід змінив позицію щодо F-16 для України: які основні характеристики винищувачів

Кінець року – реально можливий термін

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що кілька країн вже почали навчати українських пілотів керувати F-16, зокрема й у Польщі. Однак міністр оборони Польщі спростував цю заяву. Він зазначив, що польська сторона готова навчати українських пілотів, але цей процес іще не запущений.

Натомість у Повітряних силах уточнили, що поки розпочався лиш підготовчий процес до навчання пілотів.

На що ми повинні в цьому звертати увагу? Ключове, що ухвалено політичне рішення на найвищих рівнях – президентом США та європейськими лідерами. Вони готові та вже долучилися до коаліції F-16. Відштовхуватись потрібно від дат, які озвучували. За інтенсивною програмою підготовки потрібно 3 – 4 місяці,

– зауважив Олександр Мусієнко.

Про це говорив радник міністр оборони України Юрій Сак. В інтерв'ю The Washington Post він пояснив, що за таких умов Україна може отримати перші F-16 в жовтні – листопаді. Втім це за оптичним сценарієм.

"Можливо, до кінця цього року перші F-16 з українськими пілотами в українському небі побачимо. І це в будь-якому випадку доволі швидко. Це ж не робиться за тиждень – два. Але, думаю, до кінця року це реально побачити", – наголосив Мусієнко.

Олександр Мусієнко припустив терміни передачі Україні F-16: дивіться відео

Важливі аспекти передачі літаків

Важливим нюансом є також навчання інженерно-технічного персоналу. Оскільки велику частину роботи виконують механіки, техніки та інженери. Вони займаються допольотною підготовкою та післяпольотним оглядом. Саме вони забезпечують використання літаків за призначенням, особливо в умовах війни.

Однак крім навчань є й сама передача літаків та визначення їхньої кількості.

Вочевидь, Данія та Нідерланди стануть першими країнами, які нададуть Україні літаки. Власне, вони уже задекларували свою готовність.

"Далі, думаю, долучаться до передачі й Сполучені Штати. Ще необхідно ухвалити таку бюрократичну річ, але без неї ніяк, як звернення Байдена до Конгресу", – зазначив військовий оглядач.

Це потрібно для того, аби Конгрес надав дозвіл на передачу літаків іншим країнам. Ймовірно, це рішення уже узгоджене, проте така офіційна частина є необхідною.

Передача Україні F-16: що кажуть у США