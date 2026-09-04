"Россияне изобретательны": могут ли дроны "Герань" атаковать запад Украины

Вражеские беспилотники по-прежнему представляют угрозу для украинских городов, вынуждая Силы обороны постоянно совершенствовать средства противовоздушной обороны. В то же время нельзя исключать, что российские реактивные дроны способны долететь и до западных регионов Украины.

Авиационный эксперт Валерий Романенко рассказал 24 Каналу о технических ограничениях вражеских беспилотников и возможности атак на регионы, удаленные от линии фронта. По его словам, хотя оккупанты постоянно экспериментируют с дальностью, массированные налеты на западные области остаются маловероятными.

Каковы технические ограничения вражеских БПЛА?

Специалист отметил, что заявленная дальность полета дрона "Герань-5" составляет около 950 километров. Если запуски осуществляются из временно оккупированного Крыма, беспилотники технически могут долететь до Тернополя, однако при запусках из Курской области их возможности существенно ограничены.

Для того чтобы туда долететь, нужно снять в него половину боевой части и заправить топливом. В качестве отдельных модельных полетов они могут это выполнить. Но массовые налеты реактивными дронами на такую дальность – это уже за пределами их возможностей. Однако когда нужно уничтожать, россияне очень изобретательны, поэтому варианты возможны,

– Валерий Романенко.

При этом длительный полет над украинской территорией, по его мнению, существенно увеличивает риск уничтожения вражеских целей.

"Скорее всего, они не долетят, потому что долгое время летать над территорией с активной противовоздушной обороной будет очень сложно. Они могут запускать десятки дронов, а процент сбивания составит около 95%", – авиаэксперт.

Могут ли российские реактивные дроны долететь до запада Украины: смотрите видео

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