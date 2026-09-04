Авіаційний експерт Валерій Романенко розповів 24 Каналу про технічні межі ворожих безпілотників та можливість атак на віддалені від лінії фронту регіони. За його словами, хоча окупанти постійно експериментують із дальністю, масовані нальоти на західні області залишаються малоймовірними.

Які технічні межі мають ворожі БпЛА?

Фахівець зазначив, що заявлена дальність польоту дрона "Герань-5" становить близько 950 кілометрів. Якщо пуски здійснюються з тимчасово окупованого Криму, безпілотники технічно можуть дістати до Тернополя, однак під час запусків із Курської області їхні можливості суттєво обмежені.

Для того, щоб туди долетіти, з нього потрібно зняти половину бойової частини і заповнити паливом. Як окремі модельні польоти вони можуть виконати. Але як масові нальоти реактивними дронами на таку дальність – це вже за межами їхніх можливостей. Проте коли треба нищити, росіяни дуже винахідливі, тому варіанти можливі,

– Валерій Романенко.

При цьому тривалий політ над українською територією, на його думку, суттєво збільшує ризик знищення ворожих цілей.

"Скоріш за все, це не долетить, тому що тривалий час летіти над територією з активною протиповітряною обороною буде дуже важко. Вони можуть запускати десятки дронів, а процент збиття буде близько 95%", – авіаексперт.

Чи можуть російські реактивні дрони долетіти до заходу України: дивіться відео

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