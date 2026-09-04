Авіаексперт Валерій Романенко розповів в інтерв'ю 24 Каналу про загрозу, яку становлять для Києва та Київщини російські реактивні "шахеди", FPV-загрозу та українські удари по авіації окупантів та перспективи "закритого неба" над Росією.

Також важливими темами стали проблеми Сил оборони з нестачею ракет для F-16 і перспективи українського виробництва SCALP/Storm Shadow.

Текстову версію розмови Валерія Романенка та журналістки нашого видання Дарини Трунової – читайте на 24 Каналі.

Чим збивати реактивні "шахеди"

Багато реактивних шахедів атакують Київ і Київщину та інші наші міста. Як їм протидіяти? Чи потрібно більше перехоплювачів? Чому взагалі сталася така ситуація, що поки що збивають не настільки, як хотілося б, тому що бачимо багато прильотів, палають склади, але все ж таки кажуть, що зростає рівень збиття. Що із цим робити?

По-перше, з'явилось повідомлення, що в нас критична нестача ракет до сучасних F-16, скажімо прямо. Це ракети APKWS – найкраща зброя проти реактивних "шахедів".

Винищувач має два контейнери, кожний по дев'ятнадцять таких ракет із лазерним наведенням. Одна ракета коштує приблизно 20 – 25 тисяч доларів. Це дешево виходить для полювання на реактивні "шахеди" – дешево і сердито.

Загалом наша протиповітряна оборона нарешті оговтується і вже фактично оговталася від стрибка по швидкості, який відбувся наприкінці липня – на початку серпня, коли до нас полетіла половина "шахедів" зі швидкістю не двісті кілометрів на годину, а 450 – 550 кілометрів на годину.

Це був серйозний виклик для нашої ППО, і їй довелося дуже швидко перелаштовуватися, переналагоджуватися, перерозподіляти, які засоби ураження по яких цілях мають працювати.

Різко впала роль зенітних дронів, мобільних груп і армійської авіації, бо вони залишились працювати по мопедах, тобто поршневих шахедах, але вже не можуть впоратися з реактивними шахедами. Різко зросла роль винищувальної авіації, для якої реактивні "шахеди" – це комфортна ціль для знищення. Але, наприклад, для F-16 проблема з ракетами. І проблема з ракетами давно вже стоїть для наших винищувачів МіГ-29 і Су-27.

Чи цей тижневий фактично колапс, який стається в столиці, може дійсно затягнутися і потрібно звикати до такої тактики? Чи вони просто зараз намагаються випустити максимальну кількість? Чи вони дійсно поставили реактивні шахеди на масове виробництво?

Якби ППО швидко не зреагувало, то ці "шахеди" не просто прилітали, вони вибухали б у Києві постійно. А так прилітають, а засоби ураження потихеньку з ними справляються. Власне, ураження від цих "шахедів" не в тій кількості, як росіяни їх надсилають.

Нагадаю про 6 серпня, коли росіяни послали сто один "шахед", з них 50 реактивних, і це був перший масований наліт реактивних "шахедів". Тоді дійсно був жах, бо ефективність ППО впала до 65%, і кожний третій шахед знайшов ціль, на яку був направлений.

Зараз такого немає. З останніх днів статистика така: сьогоднішня – 83%, вчорашня – 80%, за перше число – 86% збитих.

Потихеньку ППО оговтується, вона повертається. Це нічні збиття, денні збиття не завжди вносяться в це число. А в денних умовах ще легше збивати "шахеди": долучаються ще й системи з лазерним наведенням, плюс працює більш ефективно зенітна артилерія.

Поки що ППО вдається впоратися. Чи це тимчасово, чи вже їхня стратегія бити по Києву на виснаження? Я думаю, що вони якийсь час продовжать, поки не впевняться, як у ситуації з поршневими дронами, з мопедами. Коли процент збиття став 95 – 96, вони зрозуміли, що щось треба міняти. Коли по реактивних шахедах буде результат 95 – 96, вони вже підготували новий крок. Вони вже випускають бандеролі, готується Данте і готується ще одна ракета Monocrow.

Якщо менше полетять реактивні "шахеди" як неефективні, то новий виклик уже на порозі. Треба готуватися до досить складних сценаріїв в опалювальний сезон, бо всі ракети, які я перерахував, хоч і не мають набагато більшу бойову частину, ніж "шахеди", але збивати їх буде досить складно. Вони швидкісні, швидкість – до семисот кілометрів на годину. Тут лише ракети, і сподіваюся, що від союзників ми отримаємо достатню кількість ракет. Сподіваюся, що надійдуть ще винищувачі, які є найкращою зброєю для нищення крилатих ракет.

До речі, якщо "шахеди" винищувачі на радарах не бачили через малу швидкість, то коли 700 кілометрів на годину – оці ракети вже комфортні цілі. Якщо ми отримаємо ще ракето-винищувачів, ситуація поліпшиться. Але так, щоб це припинилося завтра чи на наступному тижні, це навряд.

Інтерв'ю з Валерієм Романенком – дивіться відео:

Чи можуть FPV-дрони долітати до Києва

Деякі військові експерти починають писати про те, що, можливо, і FPV-дрони будуть долітати до Києва. Сьогодні була інформація, що нібито "шахеди", які атакують Київщину, несуть на собі FPV-дрони. Чи це дійсно реальність, чи може стати реальністю?

Росіяни кілька диких витівок зробили з цими шахедами. По-перше, вони пробували мостити на них зенітні ракети. Два-три рази спробували й кинули, бо це дурне за визначенням з самого початку.

Донести FPV-дрон до Києва може лише "шахед" з поршневим двигуном. Швидкість реактивного двигуна просто відірве ці "шахеди", відірве ці FPV-дрони від підвіски. А "шахеди-мопеди" ми збиваємо і збивали досить ефективно.

Росіяни роблять такі досліди при фронтовій зоні – там ще це можна якось зрозуміти. А на великій відстані через mesh-модеми керувати FPV-дронами – це можна один-два таких вильоти зробити як пробні, щоб зрозуміти, можна чи не можна. Але масово це поки що технічно реалізувати не вдасться.

Це потрібно, щоб "шахед" ніс або Starlink на борту, або ніс російську систему "Рассвєт", але вона поки що не розгорнута в такому обсязі, щоб реально загрожувати.

Поки вони можуть окремі райони на годину-півтори підсвітити цим "Рассвєтом", і то через тінь колоду. Тому FPV-дрони точно не загрожують Київщині, вони загрожують лише, на жаль, прифронтовим містам. Там близька відстань, і оператори можуть прямо зі своїх робочих місць управляти цими FPV-дронами через шахед, який їх приніс. А у разі збиття шахеда картинка закривається, і обидва дрони падають на землю, втрачаючи управління.

А якщо говорити про реактивні дрони для західних регіонів, не тільки для Києва, чи може це бути теж небезпекою? Адже вони так само можуть на далекі відстані долітати.

У "Герань-5" оголошена дальність, здається, 950 кілометрів. До Тернополя вони діставали, якщо запускати з Криму. Якщо запускати з Курської області, то вже зась.

Але ситуація така: для того, щоб долетіти, в нього потрібно зняти половину бойової частини та заповнити паливом. Як окремі модельні польоти – вони можуть виконати. Але як масові нальоти реактивними дронами на таку дальність – на мій погляд, це вже за межами їхніх можливостей. Хоча росіяни, коли треба вбивати, дуже винахідливі, тому варіанти можливі.

Скоріш за все, це не долетить, тому що тривалий час летіти над територією з активною протиповітряною обороною буде дуже важко. Вони можуть запускати десятки дронів, а процент збиття буде близько 95%.

Закрите небо над Росією та удари по російській авіації

Зеленський анонсував, що буде "закрито небо" в Росії, і московські аеропорти вже скасовують або переносять рейси. Якщо ми зможемо закрити небо над Москвою, Пітером та іншими великими містами, наскільки це може дезорганізувати їхню логістику і транспортну систему?

Та на все. Уявіть собі, ви були мобільним, а тепер ви прив'язані до свого місця прописки. Раніше вам хотілося відпочити в Туреччині, а ви живете в Санкт-Петербурзі. Купуєте білет на турецьку авіакомпанію Pegasus, яка залітає з Санкт-Петербурга на країни Балтії, потім тихенько або на скандинавські країни, потім через Польщу йде на південь і долітає до Туреччини. А вже кілька днів, як Pegasus скасував ці рейси.

Наше завдання полягає в тому, щоб скасувати не рейси, а маршрути, щоби більшість неросійських авіакомпаній просто відмовилися літати до Росії, а в російських авіакомпаній був колапс перевезень. Коли збитки від спроб здійснювати перевезення будуть перевищувати доходи, це прямий шлях до банкрутства авіакомпанії.

Коли літаки довгий час стоять на землі, потрібно пасажирам харчування, потрібно пасажирам готелі. Крім того, потрібно платити аеропортам за те, що літаки знаходяться на цій території.

Все це безпосередньо впливає на квитки. А купівельна спроможність багатьох росіян, на яких розраховані оці масові перельоти, не нескінченна. Після Wildberries прошарок росіян, здатних відпочити в Еміратах або в Єгипті, трішечки в кілька разів здувся.

Якщо блокувати аеропорти в європейській частині Росії, то це колапс російської авіатранспортної галузі. Країна перетворюється з авіаційної держави на країну, яка вже не витримує одночасно й заборону ремонтувати літаки, і блокування аеропортів. Тоді галузь точно впаде, бо витрати будуть перевищувати доходи від перевезень.

Що з військовою авіацією і чому це складніше

А якщо подумати над тим, як завадити військовій авіації? Чи це дуже складно уявити?

Можна взяти Іл-76, відкрити задню апарель, набрати людей і хай передають гроші, але хто ж буде на таких умовах?

Це ж з того самого аеропорту треба піднятися, а вони блоковані. І причому аеропорти подвійного призначення, наприклад, "Жуковський" – там і цивільний аеропорт, і аеропорт, з якого злітають російські літаки дослідні, науково-дослідний льотно-випробувальний інститут. "Чкаловський" – те саме.

Якщо військові літаки почнуть набирати на борт цивільних, по-перше, це не буде масовим, бо вони не пристосовані для цього. По-друге, якщо вони беруть на борт цивільних, вони мають нести відповідальність, як за цивільні перевезення: страховки тощо. Тобто це теж не вихід. В авіації цей номер не пройде.

Чи можемо ми перебити саме військову авіацію? Як цього досягти, якщо вони не зберігають літаки поблизу наших кордонів, а майданчики для запуску "шахедів" і ракет переміщують?

Майданчики для запуску "шахедів" стабільні. Вони використовують Донецький аеропорт, Крим, Кримський гарнізон, Шахтарськ у Краснодарській області. Тобто вони всі відомі, і пускові установки по всіх районах практично відомі.

Єдине, що вони настільки примітивні, що уражати їх можна тільки тоді, коли там готуються до запуску. А це складний момент.

По російських військових аеродромах ми пробуємо працювати. Але росіяни віднесли робочі аеродроми за 700 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Коли в нас з'явилися ATACMS, росіяни все це віднесли, і тому зараз навіть зустріти гелікоптер російський біля лінії фронту, хоча б у ближній глибині, – велика рідкість. Бо гелікоптери на таку дальність не літають.

Якщо вони (російській гелікоптери, – 24 Канал) сідають на якісь проміжні тимчасові посадкові майданчики, по них прилітає. Були випадки, коли наші дрони спалили два гелікоптери на такому тимчасовому оперативному аеродромі російської армійської авіації. Блокувати їх – задача вкрай складна.

По-перше, літаки там захищені. По-друге, злітно-посадкові смуги там можна уражати, але військові – плиткові, як правило, легко ремонтуються, і там є засоби ремонту.

А от якщо росіяни не зрозуміють, що не треба літати, можна буде перейти до ураження злітно-посадкових смуг цивільних аеродромів. І тут уже проблеми, бо швидко таку смугу не відновиш.

Чому не Patriot, а Storm Shadow і SCALP

Держсекретар США Марко Рубіо каже, що обговорюється питання передачі ліцензій нам, але це не буде дуже швидко. Якщо буде позитивне рішення, то перші засоби ППО чи ракети будуть виготовлені лише за декілька років. Проте є новина, що ми отримали зелене світло від британців і французів стосовно SCALP, які маємо виробляти на своїй території. Скільки часу може піти на налагодження виробництва саме в Україні?

Давайте на модельному прикладі. Daewoo ми випускали в Україні, автомобілі. А Mercedes і BMW – чомусь ні. Jaguar теж не випускали та Ferrari.

Та сама ситуація. Ракета PAC-3 – це Ferrari протиповітряної оборони, це пікова конструкція. А ракета Storm Shadow тим паче якщо нам дадуть значну кількість компонентів цієї ракети, і наше завдання – викрутками її скрутити та поставити лейбл Made in Ukraine, це вже навіть не Daewoo, це вже "Запорожець".

Тому тут перспективи вкрай красиві, вкрай виразні. В нас залишились носії. Колись я запитав нашого колишнього командувача: "А можна з Mirage запускати оці Storm Shadow, SCALP?" Він відповів: "Можна, якщо пілон прилаштуємо до нього". Тому ми ще можемо до Mirage 2 000 прилаштувати пілони й запускати ці SCALP у більшій кількості.

Це сучасна ракета, високошвидкісна ракета, вона перевищує у швидкості російські ракети. Вона маленька, має елементи стелс, і її в рази важче засікти, ніж наші FP-5. По дальності вона FP-5 і по бойовій частині поступається в рази, але по можливості долетіти й уразити ціль – дуже сильна.

До того ж SCALP має, як правило, касетну бойову частину, Storm Shadow – проникаючу. Це засоби, які дозволять нам уражати всі види російських цілей, як захищені, так і незахищені.

Кажуть, що ці ракети можуть обходити російське ППО. Чи дійсно російське ППО не може з ними справитись?

Ні, вона може, але їй набагато складніше уразити таку ракету. Крім того, там невелика кількість компонентів у самій конструкції ракети.

Нам потрібні двигун, інерційна навігаційна система, або з GPS, і проникаюча бойова частина. Все інше ми можемо робити на наших підприємствах. Тобто це відносно простий виріб, який ми можемо швидко запустити в серійне виробництво.

Все залежить від ліцензії, якого рівня ця ліцензія. Якщо вона включає підготовку нашого персоналу, передачу тестового обладнання, передачу обладнання для випуску цих ракет, а ще й передачу необхідних компонентів, то ми досить швидко, за рік-півтора, зможемо налагодити виробництво таких ракет

Якщо просто викруткова збірка з компонентів, то менш як рік потрібно буде.

Хочеться швидше, тому що нам потрібно цю зиму вистояти…

Швидко, ви ж знаєте, тільки у кроликів. Та, на жаль. Але не будемо впадати у відчай.

Британці готують для виробництва чотири типи реактивних ракет для України. Реактивних дронів – чотири типи, два типи антишахедних ракет. Німеччина фінансує наші розробки. Німеччина готує дрони швидкістю шістсот, зенітні дрони швидкістю шістсот шістдесят кілометрів на годину. Це я тільки приблизно за останній тиждень новини перелічив.

На дрони фірма зі Сполучених Штатів зараз проводила випробування дрона Sting з радіолокаційною головкою самонаведення. Тобто зараз російські реактивні дрони можна буде збивати на зустрічно-пересічних курсах. Автоматика візьме на себе наведення. Це фактично стають зенітні ракети, і вартість – чотири тисячі доларів. Це подвійна вартість самого зенітного дрона.

А все одно, незважаючи на те, що росіяни знизили вартість своїх реактивних шахедів, все одно це виходить десь у п'ять разів дешевше, ніж вартість шахеда, збивати їх такими дронами. Навіть якщо будемо запускати два-три дрони як зенітні ракети, збільшуючи вірогідність збиття на зустрічно-пересічних курсах.

Перспективи у нас є. Коли слухаєш деякі Telegram-канали, там "всепропальство" просто зашкалює: все жах, жах. Але я якось вибрав для себе збалансовані канали, де чітко, наприклад Сергій "Флеш", Defense Express, Military та інші, які показують наші вразливі місця.

Так, ми маємо говорити про це, маємо обговорювати це, маємо концентруватися на цьому. Але вони також показують наші досягнення, можливості наших союзників у боротьбі та те, що вони нам передають зразки озброєння.

Багато хто пише: "Ой, ви всі продали Батьківщину, все розказали, ворог все знає". Ворог і так усе знає, бо будь-яке виробництво і будь-які передачі в демократичних країнах відбуваються гласно.

Ми розраховуємо на те, що додаткові засоби ППО нам передадуть, Patriot, тим більше, що в ескалації конфлікту перебуває Німеччина з Росією через нещодавні вибухи в Німеччині. Тому будемо розраховувати, що партнери якось більш активно включаться, за що ми їм дуже дякуємо.

Це інтерв'ю було скорочено та виправлено для кращого розуміння аудиторією.