Володимир Зеленський заявив, що російський повітряний простір може стати небезпечним для цивільної авіації. Одним із факторів цього можуть бути українські далекобійні дрони, які здатні працювати без супутникової навігації та тривалий час перебувати в заданому районі.

Москва буде змушена витрачати значні ресурси, щоб захищати величезну територію від безпілотників. Це може суттєво ускладнити роботу російської цивільної авіації, адже навіть один безпілотник у повітрі ставатиме причиною обмеження роботи аеропортів.

Крім того, це створюватиме для Росії проблеми із перевезенням товарів і міжнародними зв'язками. Та вже довело до істерики пропагандистку Собчак.

Це та багато іншого спеціально для 24 Каналу проаналізували експерти. Деталі – читайте у матеріалі.

Українські дрони можуть працювати без GPS

Слова президента – не пусті погрози. Україна дійсно має відповідні спроможності, але раніше активно не використовували цю "карту", лише роблячи натяки. Через них російські аеропорти вже зупиняли роботу, а вже мемний "план "Ковьор" (українською – килим, кодова назва закриття аеропортів на випадок повітряної тривоги в Росії – 24 Канал) став рідним для спраглих до закордонних відпусток росіян.

Тепер, коли Росія по-варварському атакує цивільні об'єкти в українському тилу, видається, Україна цілком в праві зняти з себе ці власноруч накладені моральні обмеження та продемонструвати нові можливості безпілотної авіації. А вони з часів, коли росіяни робили перші "коври" суттєво зросли. Деталі розкрив у розмові з 24 Каналом Директор із розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних Сил у резерві Анатолій Храпчинський.

За його словами, сучасні українські безпілотники можуть використовувати штучний інтелект і візуальну навігацію, завдяки чому не обов'язково залежать від супутникового сигналу.

Експерт пояснив, що дрон може самостійно будувати маршрут і продовжувати політ навіть за умов роботи російських засобів радіоелектронної боротьби.

Наприклад, прилетівши в район аеропортів, дрон починає кружляти. Завдяки тому, що у штучному інтелекті є таке розуміння, як візуальна навігація, він не має потреби використовувати супутникову навігацію,

– пояснив Храпчинський.

Українські виробники також можуть адаптувати далекобійні безпілотники під конкретні завдання. Зокрема, частину корисного навантаження можна замінити додатковим обладнанням для навігації та штучного інтелекту, а вивільнену вагу використати для збільшення запасу пального.

Як приклад Храпчинський навів FP-1. За його оцінкою, після відповідної адаптації дальність такого дрона може бути збільшена приблизно на 2 тисячі кілометрів.

Нагадаємо. Володимир Зеленський офіційно попередив світові авіакомпанії, що небо над Росією закривається через масштабні атаки українських безпілотників. Хоча Україна не атакує пасажирські літаки, постійна присутність БпЛА робить польоти до великих міст Росії неможливими з міркувань безпеки. Припинення запусків можливе лише на визначені проміжки часу задля дипломатичних переговорів на прохання міжнародних партнерів.

Що загрожує російським аеропортам

Окремою проблемою для російської цивільної авіації може стати здатність безпілотників не просто долітати до визначеної точки, а тривалий час перебувати в конкретному районі.

Маючи 24 години польоту, дрон може долетіти до московського авіаційного вузла і кружляти там. Використовуючи штучний інтелект та правильно побудовані алгоритми можна уникати потрапляння під засоби протиповітряної оборони, якщо правильно поєднати системи відео- та радіодетекції,

– сказав Анатолій Храпчинський.

Водночас військовий експерт, засновник фонду "Реактивна пошта" Павло Нарожний звернув увагу на інший фактор – масштабування виробництва далекобійних дронів.

За його словами, заявлені Володимиром Зеленським плани щодо застосування до 1 тисячі безпілотників на добу означають потенційне суттєве збільшення кількості цілей для російської ППО.

Українська промисловість має можливості для подальшого нарощування виробництва далекобійних безпілотників, зокрема "Лютого" та FP-1.

Це все виробництво максимально локалізовано. Яскравий приклад – Fire Point. На виставці в Парижі вони показували верстати, на яких виробляють свої дрони. Тобто вони локалізували вже і верстати. Виробництво у них повністю в Україні, крім електроніки та навігації, – сказав військовий експерт.

Росія тепер значно частіше буде закривати аеропорти

Масоване застосування безпілотників може і буде безпосередньо впливати на роботу цивільної авіації. Навіть присутність одного дрона в районі може стати підставою для тимчасового обмеження польотів через ризик для повітряних суден.

Пан Нарожний пояснив, що в такій ситуації російські аеропорти можуть призупиняти роботу, оскільки під час польотів БпЛА виникає небезпека як для цивільних літаків, так і для самої роботи ППО.

За словами експерта, подібні ситуації вже виникали раніше під час активного застосування українських безпілотників у районі Москви. Якщо кількість дронів зростатиме, обмеження роботи аеропортів можуть стати для Росії регулярнішою проблемою.

Цікаво. Російські аеропорти вже регулярно закриваються через атаки українських безпілотників. При цьому до цього самі аеропорти не були цілями для Сил Оборони. Нині ж цей новий тип тиску буде діяти як внутрішні санкції, що перекривають таємні логістичні маршрути Кремля для перевезення військових вантажів та дефіцитних деталей з іноземних держав. Для значних економічних збитків Україні навіть не потрібно знищувати літаки, адже регулярний параліч авіавузлів повністю руйнує фінансову систему та бізнес-активність агресора.

Для країни з величезною територією це особливо відчутно, адже авіація відіграє важливу роль у сполученні між віддаленими регіонами.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус зазначив, що збільшення кількості українських дронів означатиме для Росії необхідність посилювати захист не лише окремих міст, а й численних об'єктів цивільної інфраструктури.

Те, що вони раніше майже не робили, адже не було потреби. Зараз же вони самі собі створили потребу захищати всі свої аеропорти, а їх дуже-дуже багато,

– зазначив Ус.

Нарожний своєю чергою наголосив, що для протидії великій кількості безпілотників Росії знадобиться багаторівнева система ППО.

Їм потрібна величезна кількість мобільних вогневих груп – людей, грубо кажучи, з кулеметами, які будуть десь стояти і їх збивати. Їм треба буде запускати авіацію, легкомоторні літаки, можливо, вертольоти, які будуть намагатися все збивати,

– зазначив військовий експерт.

Таким чином, Росії доведеться витрачати значні людські та військові ресурси на захист тилових регіонів, які раніше не потребували такого масштабного прикриття.

До речі, російська пропаганда Ксенії Собчак була чомусь обурена попередженням Зеленського щодо можливих ударів по аеропортах Росії й називає це тероризмом, хоча руйнування українських міст, як можна зрозуміти з її допису, вважає нормою. Вона лицемірно ділить людей на "своїх", яких не можна чіпати, та українців, яких Кремль вважає суцільною військовою ціллю.

Цинічний допис російської пропагандистки як доказ того, що Україна все робить правильно, обережно, 18+ / Скриншот

Проте Україна ігноруватиме це обурення та продовжить запускати дрони туди, куди вважає за потрібне. Або поки росіяни не зрозуміють, що причиною їхніх проблем є не Україна, а колишній підлеглий батька пані Собчак у мерії Санкт-Петербурга.

Проблеми з авіацією можуть вдарити по економіці Росії

Наслідки для Росії не обмежуються безпосередньо авіасполученням. За словами Івана Уса, проблеми з роботою аеропортів можуть позначитися на вартості авіаперевезень, вантажній логістиці та міжнародних зв'язках.

Страхові компанії значно підвищать страхову премію. І фактично це призведе до суттєвого здорожчання квитків. Поки що важко сказати, наскільки точно,

– пояснив експерт.

Окремо можуть виникнути труднощі з авіаперевезенням вантажів. Крім того, проблеми з російською авіацією можуть ускладнювати міжнародне сполучення країни.

Після заяви Зеленського падали акції російського "Аерофлоту", а окремі турецькі авіакомпанії відмовилися від польотів до Москви.

Удари по різних сферах виснажують російську економіку

Іван Ус наголосив, що проблеми з цивільною авіацією варто розглядати як частину ширшого економічного тиску на Росію. Йдеться не лише про авіацію, а й про нафтову та портову інфраструктуру.

На п'ятому році повномасштабної війни це війна на виснаження економіки. Російська економіка, яка входила у війну не в найкращому стані й, звісно, погіршилася за ці роки війни, ще більше руйнується через ці моменти,

– сказав експерт.

На думку Уса, додаткові труднощі для авіації можуть стати ще одним фактором накопичення економічних проблем Росії. Особливо якщо обмеження польотів та необхідність посилювати ППО триватимуть системно.

Все ускладнює і те, що Росія має обмежені можливості для отримання зовнішньої підтримки. Іран, Північна Корея та Білорусь самі потребують російських ресурсів, тоді як позиція Китаю залишається невизначеною.

Відтак масштабування українських далекобійних дронів може створювати для Росії комплексну проблему: від регулярних обмежень роботи аеропортів та ускладнення міжнародного сполучення до необхідності витрачати дедалі більше ресурсів на захист власного повітряного простору.