На перший погляд може здатися, що це просто побічний ефект наших ударів по військових об'єктах у Росії. Але насправді історія значно ширша. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Україна починає бити по ще одній дуже вразливій ланці Росії – її авіаційній логістиці. І це може мати значно більші наслідки, ніж кілька годин закритого аеропорту.

Україна попередила партнерів

До цього часу зупинка російських цивільних аеропортів переважно була наслідком ударів по військових об'єктах, аеродромах, складах боєприпасів та інших цілях. Росіяни вводили план "Килим", зупиняли авіацію, тому що не могли гарантувати її безпеку під час роботи власної ППО.

Тепер ситуація змінюється. Україна вже фактично попередила партнерів: російський повітряний простір небезпечний. І це не означає, що Україна заявила про намір знищувати російські пасажирські чи транспортні літаки.

Сенс сигналу інший: якщо ви не хочете дотримуватися власних санкцій, якщо продовжуєте торгувати з Росією через різні схеми й заплющуєте очі на обхід обмежень, Україна змушена робити ці санкції зсередини Росії. І тоді всі повинні розуміти ризики.

Бо Росія давно навчилася обходити західні обмеження. Для цього створюються компанії-прокладки, змінюється реєстрація, використовуються треті країни та різні транспортні маршрути. Авіація – частина цієї системи.

Російська "цивільна" авіація давно працює не лише на цивільних

Російська транспортна авіація використовується не лише для звичайних цивільних перевезень. Через неї можуть перевозити обладнання, яке потрапляє до Росії з Китаю, Північної Кореї, Туреччини та інших країн в обхід санкцій. Вона також може використовуватися для перевезення військових та їхнього майна.

Частина літаків при цьому може бути зареєстрована або орендована за межами Росії та належати іноземним компаніям.

Саме тому попередження України важливе не тільки для Москви. Це сигнал усім, хто продовжує вести бізнес із Росією: ви повинні розуміти, куди летите, що перевозите і які ризики берете на себе.

Така сама ситуація вже виникала навколо російської портової інфраструктури. Коли Україна завдає ударів по об'єктах, які Росія використовує у війні, можуть зачіпатися економічні інтереси третіх країн.

Тепер подібний процес переходить і в повітря.

Величезна територія Росії стає її слабкістю

Для Росії це особливо болюче через її географію. Коли відстані вимірюються тисячами кілометрів, авіація стає критично важливим способом швидко перевозити людей, обладнання та вантажі.

Москва при цьому залишається одним із головних транспортних центрів країни. Домодєдово, Внуково, Шереметьєво, Жуковський – це не просто аеропорти для туристів. Через них рухаються міжнародні делегації, дипломати, великий бізнес, приватні чартери.

Москва залишається величезним центром, куди прилітають керівники корпорацій, представники бізнесу та люди, які проводять багатомільярдні переговори. І тепер кожен із них повинен буде ставити собі просте питання: чи готовий він ризикувати?

Саме тут величезна територія Росії, якою Кремль так любить пишатися, починає працювати проти нього.

Російські літаки мають ще одну проблему

Не треба забувати й про стан самої російської авіації. Через санкції значна частина літаків не отримує нормального обслуговування від західних виробників. Росія змушена підтримувати частину парку за рахунок так званого канібалізму – використовувати одні літаки як джерело запчастин для інших.

А тепер до технічних проблем додається ще й фактор безпеки. Хто захоче страхувати літак, який регулярно літає у повітряному просторі, де оголошуються загрози через дрони? Хто компенсуватиме втрату літака та вантажу, якщо станеться інцидент? Йдеться вже про ризики на мільйони доларів. І саме тому навіть сама можливість тривалого порушення авіасполучення створює для Росії дуже серйозну проблему.

Не обов'язково знищувати літаки, щоб завдати величезних збитків

У цьому і полягає найважливіший момент. Зовсім не обов'язково знищувати десятки російських літаків. Достатньо зробити так, щоб система перестала нормально працювати.

Аеропорт – це величезний економічний організм. Це авіакомпанії, паливо, технічне обслуговування, охорона, персонал, транспорт, бізнес. Коли аеропорт паралізований, він не приносить грошей, але його все одно потрібно утримувати. І якщо це відбувається не кілька годин, а системно, наслідки зовсім іншого масштабу.

Саме тому постійний тиск на російську авіаційну систему може виявитися значно глобальнішим за знищення окремого літака чи тимчасове закриття одного аеродрому.

Росія роками намагалася зробити так, щоб санкції існували на папері, а необхідні товари, технології та обладнання все одно потрапляли до неї через треті країни. Тепер Україна демонструє інший підхід.

Якщо зовнішні санкції можна обійти, з'являються санкції зсередини Росії. І це вже той тиск, який значно складніше обійти.