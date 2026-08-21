Об этом пишут российские СМИ.

Что известно об авиакатастрофе?

Причиной аварии стало возгорание двигателя непосредственно во время полета. Экипаж был вынужден немедленно реагировать и направил Ан-3 на открытый участок местности. Сразу после приземления воздушное судно охватило мощное пламя.

Несмотря на попытки российских СМИ преуменьшить масштабы происшествия и назвать его "жесткой посадкой", опубликованные фото- и видеоматериалы фиксируют полное разрушение самолета. На кадрах с места происшествия видно, что самолет разломался на несколько больших фрагментов и сгорел практически дотла.

На борту находились семь человек, среди которых пять парашютистов и два члена экипажа.

На Сахалине разбился самолет: смотрите видео

Напомним, в Подмосковье разбился российский истребитель Су-57. По предварительным данным, самолет упал во время тренировочного полета недалеко от Звенигорода. Пилоты успели катапультироваться, информации о пострадавших нет.

Кроме того, 15 июня в Иркутской области во время планового учебно-тренировочного полета разбился российский бомбардировщик Ту-22М3. Самолет потерпел крушение вблизи Свирска во время захода на посадку и упал на берег реки Ангара. Экипаж успел катапультироваться и, по предварительным данным, выжил. В Минобороны России заявили, что бомбардировщик летел без боекомплекта. Причины аварии устанавливает специальная комиссия.

Ранее российский военно-транспортный самолет Ан-26 разбился 31 марта в оккупированном Крыму. На борту находились около 30 человек – все погибли. Среди них были военные моряки Северного флота России.