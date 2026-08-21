Про це пишуть російські медіа.

Що відомо про авіакатастрофу?

Причиною аварії стало загоряння двигуна безпосередньо під час польоту. Екіпаж був змушений реагувати негайно та спрямував Ан-3 на відкриту ділянку місцевості. Відразу після торкання землі повітряне судно охопило потужне полум'я.

Незважаючи на спроби російських ресурсів применшити масштаби події й назвати її "жорсткою посадкою", опубліковані фото- та відеоматеріали фіксують повне руйнування судна. На кадрах з місця події видно, що літак розламався на кілька великих фрагментів і вигорів практично вщент.

На борту перебували семеро осіб, серед яких п'ять парашутистів та два члени екіпажу.

На Сахаліні розбився літак: дивіться відео

Нагадаємо, у Підмосков’ї розбився російський винищувач Су-57. За попередніми даними, літак упав під час тренувального польоту неподалік Звенигорода. Пілоти встигли катапультуватися, інформації про постраждалих немає.

Окрім цього, російський бомбардувальник Ту-22М3 розбився 15 червня в Іркутській області під час планового навчально-тренувального польоту. Літак зазнав аварії поблизу Свірська під час заходу на посадку та впав на берег річки Ангара. Екіпаж встиг катапультуватися і, за попередніми даними, вижив. У Міноборони Росії заявили, що бомбардувальник летів без боєкомплекту. Причини аварії встановлює спеціальна комісія.

Раніше російський військово-транспортний літак Ан-26 розбився 31 березня в окупованому Криму. На борту перебували близько 30 людей – усі загинули. Серед них були військові моряки Північного флоту Росії.