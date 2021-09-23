Авиакатастрофа без единого спасенного: в России исследовали обломки Ан-26
Источник:ТАСС
В России 22 сентября исчез с радаров диспетчеров самолет Ан-26. Воздушное судно потерпело крушение в Хабаровском крае. Спасатели, которые нашли то, что осталось от самолета, сообщили – выживших нет.
В авиакатастрофе погиб весь экипаж самолета. На борту находились шесть человек, сообщают российские СМИ.
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Борт проводил проверку радиотехнического обеспечения
Самолет принадлежал фирме "Летние проверки и системы". В среду, 22 сентября, борт как раз проводил проверку наземных средств радиотехнического обеспечения в регионе. В 38 километрах от Хабаровска связь с самолетом оборвалась.
Ан-26 искал вертолет Росавиации
К поискам Ан-26 приступил вертолет Росавиации. В российском МЧС предполагали, что самолет мог исчезнуть с радаров из-за плохой видимости и непогоды. Еще одна предварительная версия трагедии – ошибка пилотирования.
Очевидцы говорят, что перед катастрофой Ан-26 пролетел очень низко, так, что мог задеть вышки связи.
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По факту гибели шестерых человек российские правоохранители открыли уголовное дело, они расследуют нарушение правил безопасного движения.
Коротко о последних авиакатастрофах
- В августе в России разбился военный самолет. Погибли трое членов экипажа.
- Также в августе потерпел крушение на Камчатке вертолет Ми-8. Из 16 человек, находившихся на борту, 8 – погибли.
- На Аляске разбился самолет с туристами. Погибли все 6 человек, летевших на воздушном судне.
- В это самое время потерпел крушение и самолет с туристами во Франции. Жертвами стали три человека, спаслась лишь одна пассажирка.