Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Как осторожность США привела к катастрофе в украинском небе

Так, по данным издания, причиной авиакатастрофы стал дружественный огонь – западный самолет якобы сбили из ЗРК Patriot. Издание отмечает, что когда F-16 прибыли в Украину, администрация Байдена скрыла ключевую технологию, которая помогает наземной противовоздушной обороне отличать своего от врага.

Ты должен подготовиться к конкретной миссии, знать, где есть угрозы, знать, как ты действуешь и как твои товарищи, твоя группа будут работать по конкретному сценарию. Чем больше вы осознаете ситуацию, тем лучше,

– говорил "Moonfish" в октябре 2023 года.

Для ситуационной осведомленности США и их европейские союзники используют тактическую сеть под названием Link 16. Она обеспечивает обзор в реальном времени всех участников сети – самолетов, наземных подразделений, наземных средств противовоздушной обороны и командования и тому подобное.

Такая система делает операции более безопасными для союзников и смертоносными для нее. Link 16 также уменьшает риски для пилотов, которые летят одновременно со шквалом вражеских ракет и беспилотников, гарантируя, что их наземные коллеги знают, где находятся их самолеты.

"На момент прибытия истребителей ни они, ни ЗРК Patriot страны не были оборудованы для использования Link 16", – пишет WSJ.

Отмечается, что при передаче весной 2023 года украинские Patriot отсоединили от Link 16, ведь никто не предполагал, что Украина получит истребители F-16. А когда Запад одобрил передачу истребителей через несколько месяцев, "это не было исправлено" – что, вероятно, и стало причиной авиакатастрофы.