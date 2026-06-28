Во Франции разбился самолет с парашютистами: погибли 11 человек

Во французском городе Томблен на северо-востоке страны произошла авиакатастрофа со смертельным исходом с участием небольшого самолета, который использовался для прыжков с парашютом. В результате крушения погибли все 11 человек, находившиеся на борту.

На место трагедии отправился министр внутренних дел Франции. Об этом сообщает CNN.

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Что известно об авиакатастрофе?

В воскресенье, 28 июня, во французском городе Томблен произошла авиакатастрофа небольшого самолета, принадлежавшего школе парашютистов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную префектуру.

По официальной информации, самолет упал вскоре после взлета. На борту находились 11 человек — пилот и десять пассажиров. Все они погибли.

Среди жертв — пять учеников школы парашютного спорта и пять инструкторов. Спасатели, прибывшие на место падения, подтвердили, что шансов выжить у людей не было.

Региональный префект Ив Сеги сообщил французскому телеканалу BFM, что, по предварительным данным, самолет мог получить повреждения еще в воздухе. По его словам, после этого воздушное судно практически вертикально упало на землю. Авария произошла в застроенной части Томблена, недалеко от торгового центра.

Разница в несколько метров могла бы привести к дополнительным жертвам,

– заявил региональный префект Ив Сеги.

Министерство внутренних дел Франции сообщило, что министр уже направляется к месту авиакатастрофы.

В настоящее время район падения самолета оцеплен, там работают спасатели, полицейские и эксперты. Следователи устанавливают обстоятельства трагедии и причины, по которым самолет потерял управление. Местный прокурор пока не комментировал ход расследования.

Где ещё недавно происходили смертельные авиакатастрофы?

В бразильском Рио-де-Жанейро произошла смертельная авиакатастрофа с участием двух вертолетов, в результате которой погибли шесть человек. Среди погибших были американский певец Оливер Три Никелл и аргентинский блогер Гаспар Прим, известный как Гаспи.

Трагедия произошла в районе Рекрейо-дус-Бандейрантеш, где два воздушных судна столкнулись прямо в небе. После этого один из вертолетов упал на территорию автосалона электромобилей, что привело к масштабному пожару. Пламя охватило как минимум два десятка электромобилей, которые были припаркованы на площадке.

По предварительной информации, на борту одного из вертолетов находились пилот и пять пассажиров, которые погибли на месте. Второй вертолет упал примерно в ста метрах от места основной аварии, а его пилот также не выжил.

Спасатели отмечают, что катастрофа могла иметь гораздо более тяжелые последствия, ведь авария произошла в густонаселенном районе, окруженном жилыми домами. Причины столкновения в настоящее время устанавливают бразильские правоохранительные органы и авиационные службы.