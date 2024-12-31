Сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр национального сопротивления. В разработанном "темнике", созданном представителями окружения главы Чечни Рамзана Кадырова, четко указано, как именно следует подавать эту информацию общественности.

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Как Россия хочет переложить ответственность за авиакатастрофу в Казахстане

ЦНС получили документ, в котором указано, как Кремль прикрывает тот факт, что российская ПВО сбила азербайджанский самолет. Вместо признания вины Владимир Путин решил назвать авиакатастрофу "трагическим инцидентом".

Также людьми Кадырова был создан "темник" в котором прописано, как следует подавать эту информацию для общественности.

Как в России приказали освещать авиакатастрофу в Казахстане:

не говорить о сбивании, только о "воздушном событии";

избегать упоминаний о работе ПВО;

виновными сделать обычных диспетчеров.

"Эта история обнажает деградацию режима: ложь, манипуляции и страх перед потерей лояльности Кадырова", – отметили в ЦНС.