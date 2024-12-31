Об этом заявил член комиссии, вице-министр транспорта республики Талгат Ластаев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Report.

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Авиакатастрофа в Казахстане

Вице-министр транспорта республики Талгат Ластаев отметил, что в соответствии со стандартами в течение 30 дней озвучиваются предварительные или промежуточные результаты расследования.

В целом по стандартам в течение 30 дней озвучиваются предварительные или промежуточные результаты расследования,

– сказал он.

Чиновник уточнил, что сейчас продолжается полевой этап расследования, то есть собирают фрагменты воздушного судна, отпечатки на месте катастрофы самолета, снимают слепки. Вещественные доказательства собирают в специальном организованном ангаре в аэропорту Актау, где эксперты проведут их анализ.

Ластаев считает, что "черные ящики" самолета, который разбился в Казахстане, покажут полную ситуацию.

Напомним, что 25 декабря в Казахстане произошла авиакатастрофа с самолетом Embraer-190, в результате которой погибли почти 40 человек, а 29 человек госпитализированы.