Про це заявив член комісії, віце-міністр транспорту республіки Талгат Ластаєв, повідомляє 24 Канал з посиланням на Report.

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Авіакатастрофа в Казахстані

Віце-міністр транспорту республіки Талгат Ластаєв зазначив, що відповідно до стандартів протягом 30 днів озвучуються попередні чи проміжні результати розслідування.

Загалом за стандартами протягом 30 днів озвучуються попередні або проміжні результати розслідування,

– сказав він.

Посадовець уточнив, що зараз триває польовий етап розслідування, тобто збирають фрагменти повітряного судна, відбитки на місці катастрофи літака, знімають зліпки. Речові докази збирають у спеціальному організованому ангарі в аеропорту Актау, де експерти проведуть їхній аналіз.

Ластаєв вважає, що "чорні скриньки" літака, який розбився в Казахстані, покажуть повну ситуацію.

Нагадаємо, що 25 грудня в Казахстані сталася авіакатастрофа з літаком Embraer-190, внаслідок якої загинули майже 40 осіб, а 29 осіб госпіталізовано.