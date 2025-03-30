Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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Какие последствия падения самолета в Миннесоте

Федеральное авиационное управление США сообщило, что самолет SOCATA TBM7 разбился в жилом районе Бруклин-Парка в пригороде Миннеаполиса около 12:20 по местному времени.

Начальник пожарной службы Бруклин-Парка Шон Конвей сказал, что после осмотра места происшествия они не верят, что кто-то из экипажа самолета выжил падения воздушного судна на дом. Количество тех, кто находится на борту, пока неизвестно.



Последствия авиакатастрофы в Миннесоте 29 марта / Фото из соцсетей

Пожарные работали на месте происшествия, туша большое возгорание. По меньшей мере один дом загорелся.

По словам руководителя пожарной службы, все жители дома, что был в пожаре, живы. Губернатор штата Миннесота Тим Волц заявил, что он знает об аварии и следит за ситуацией.

Моя команда поддерживает связь с местными чиновниками на месте происшествия в Бруклин-Парке, и мы внимательно следим за ситуацией. Спасибо тем, кто первым откликнулся об инциденте,

– сказал чиновник.

На месте авиакатастрофы в Бруклин-Парке работают все необходимые службы: смотрите видео

Самолет, попавший в авиакатастрофу, вылетел из международного аэропорта Де-Мойн в Айове и направлялся в аэропорт Анока Каунти-Блейн в Миннеаполисе. Национальный совет по безопасности на транспорте возглавит расследование и будет сотрудничать с Федеральным авиационным управлением США.

Они будут документировать факты, обнаруженные на месте катастрофы, осмотрят самолет и изымут его в безопасное место, чтобы в дальнейшем оценить все последствия и предоставить квалификацию события.