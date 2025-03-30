Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ABC News.

До теми "Це було жахливо": в Австралії під час авіашоу розбився літак, є постраждалі

Які наслідки падіння літака у Міннесоті

Федеральне авіаційне управління США повідомило, що літак SOCATA TBM7 розбився в житловому районі Бруклін-Парку в передмісті Міннеаполіса близько 12:20 за місцевим часом.

Начальник пожежної служби Бруклін-Парку Шон Конвей сказав, що після огляду місця події вони не вірять, що хтось з екіпажу літака вижив падіння повітряного судна на будинок. Кількість тих, хто перебуває на борту, поки невідома.



Наслідки авіакатастрофи у Міннесоті 29 березня / Фото з соцмереж

Пожежники працювали на місці події, гасячи велике займання. Щонайменше один будинок загорівся.

За словами керівника пожежної служби, усі жителі будинку, що був у пожежі, живі. Губернатор штату Міннесота Тім Волц заявив, що він знає про аварію і стежить за ситуацією.

Моя команда підтримує зв'язок з місцевими чиновниками на місці події в Бруклін-Парку, і ми уважно стежимо за ситуацією. Дякую тим, хто першим відгукнувся щодо інциденту,

– сказав посадовець.

На місці авіакатастрофи у Бруклін-Парку працюють всі необхідні служби: дивіться відео

Літак, що втрапив у авіатрощу, вилетів з міжнародного аеропорту Де-Мойн в Айові та прямував до аеропорту Анока Каунті-Блейн у Міннеаполісі. Національна рада з безпеки на транспорті очолить розслідування та співпрацюватиме з Федеральним авіаційним управлінням США.

Вони будуть документувати факти, виявлені на місці катастрофи, оглянуть літак та вилучать його в безпечне місце, щоб надалі оцінити всі наслідки та надати кваліфікацію події.