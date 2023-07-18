По имеющейся информации, произошло это вблизи взлетно-посадочной полосы в селе Хрчино, что неподалеку от Насельска. В результате врезки самолета 5 человек погибли и еще 10 получили ранения.

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Самолет упал из-за погодных условий

Известно, что в ангаре воздушное судно влетело при посадке около 19:00. Причиной стали плохие погодные условия. По имеющейся информации, жертв могло быть меньше, но именно в этом сооружении прятались от непогоды люди.

Очевидцы рассказали журналистам о прошедшей над этим районом грозе, а также сильном ветре. Собственно, самый большой порыв ветра был в тот момент, когда и произошла авиакатастрофа.

Как пишут местные СМИ, в ангар врезался самолет, используемый для прыжков с парашютом. Первоначально писали, что на борту воздушного судна находился только пилот. Остальные пострадавшие – те, кто прятался в сооружении от дождя.

Самолет влетел в ангар из-за плохих погодных условий: смотрите видео

Среди пострадавших – ребенок

Информация о количестве пострадавших в течение дня постоянно менялась. Было известно о нескольких раненых, затем – о 12, а затем – о 10.

По данным Польского агентства печати, в ангаре на тот момент было 10 человек. Источники этого издания сообщили, что погиб пилот. После 21:00 Воеводское управление пожарной службы в Варшаве отметило, что погибли 5 человек и 10 получили ранения. Из них 4 – в тяжелом состоянии.

Между тем, медицинский директор Новодворского медицинского центра Лукаш Томасик назвал другие данные относительно пострадавших. Он участвовал в спасательной операции и заметил, что один человек в очень тяжелом состоянии, еще один – в тяжелом. По его словам, наиболее тяжелых раненых отправили на вертолете в больницы в Варшаве.



Самолет влетел в ангар, в котором находились люди / Фото Andrzej Bartkowiak



Самолет влетел в ангар, в котором находились люди / Фото Andrzej Bartkowiak



Самолет влетел в ангар, в котором находились люди / Фото Andrzej Bartkowiak

Попробовала актуализировать данные о пострадавших и жертвах Катаржина Урбановская из Воеводского управления Государственной пожарной службы. По состоянию на 23:00, по ее словам, восьмерых раненых доставили в больницы.

По ее словам, в самолете находились трое пилотов. Погиб один из них, а еще двое получили ранения и были госпитализированы. Отсюда и данные о 12 пострадавших. Также она отметила, что среди пострадавших в ангаре был ребенок.