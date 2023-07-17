Практически сразу они начали выкладывать в сеть видео с моментом падения. Следует заметить, что реакции очевидцев довольно странные, ведь они не сочувствуют и сопереживают.
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Одни были в восторге, другие – в панике
Начнем с очевидца, который был в восторге от того, что ему удалось снять. Ведь ему в объектив попала настоящая сенсация, которая явно наберет немало лайков и репостов в сети. И он не ошибся, видео мы распространим. Но также обратим внимание на его уровень эмпатии.
Снижается… Обалдеть! Самолет упал, этот (пилот – 24 Канал) катапультировался. Я снял это, хах! Обалдеть,
– говорит с восторгом он.
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Между тем другая очевидца, находившаяся в тот момент на пляже, не столь увлечена увиденным. Сначала она подумала, что это какие-то учения. Но когда поняла, что все серьезно, выдала очередную мемную фразу.
Бабушка, я боюсь,
– жалуется она.
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Ее ролик удачно смонтировали со взрывами, которые в прошлом году были в Крыму и легендарной фразой "Мамочка, надо сваливать".
Между тем другая пользовательница сети просто докладывает своим подписчикам, что произошло. Мол, упал военный самолет в море, и над ним кружит другой. Уровень сочувствия к находившемуся в воздушном судне пилоту равен нулю.
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Падение штурмовика Су-25 в Ейске: что известно
- О том, что штурмовик Су-25 упал в море в Ейске, стало известно днем. Тогда же и произошла авиакатастрофа, которую увидели своими глазами те, кто пришел на пляж немного отдохнуть.
- Известно, что самолет выполнял учебный полет над акваторией Азовского моря. Предварительно известно, что он шел на посадку. Впрочем, в нескольких километрах от берега у него отказали двигатели.
- Пилот воздушного судна сумел катапультироваться. Это даже видно на видео. Впрочем, это ему не помогло. Мужчина во время приземления на воду сломал обе ноги, а также запутался в парашюте.
- Он наглотался воды. Но из моря спасатели его вытащили еще живым. Впрочем, в больнице он уже скончался. По имеющейся информации, погиб 27-летний старший лейтенант, командир штурмовой эскадрильи Тимур Х.