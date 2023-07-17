Практично відразу ж вони почали викладати у мережу відео з моментом падіння. Слід зауважити, що реакції очевидців досить дивні, адже вони не про співчуття та переживання.
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Одні були у захваті, інші – у паніці
Почнімо з очевидця, котрий був у захваті від того, що йому вдалося зняти. Адже йому в об'єктив потрапила справжня сенсація, яка явно набере чимало лайків і поширень у мережі. І він не схибив, відео ми поширимо. Але також звернемо увагу на його рівень емпатії.
Знижується… Очманіти! Літак упав, цей (пілот – 24 Канал) катапультувався. Я це зняв, хах! Очманіти,
– каже із захватом він.
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Тим часом інша очевидиця, яка в той момент перебувала на пляжі, не настільки захоплена побаченим. Спочатку вона подумала, що це якісь навчання. Але коли зрозуміла, що все серйозно, видала чергову мемну фразу.
Бабуся, я боюся,
– бідкається вона.
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Її ролик вдало змонтували з вибухами, які торік були у Криму та легендарною фразою "Мамочка, нада свалівать".
Тим часом інша користувачка мережі просто доповідає своїм підписникам, що сталося. Мовляв, впав військовий літак у море, і що над ним кружляє інший. Рівень співчуття до пілота, який перебував у повітряному судні, дорівнює нулю.
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Падіння штурмовика Су-25 в Єйську: що відомо
- Про те, що штурмовик Су-25 впав у море в Єйську, стало відомо вдень. Тоді ж і сталася авіатроща, яку побачили на власні очі ті, хто прийшов на пляж трішки відпочити.
- Відомо, що літак виконував навчальний політ над акваторією Азовського моря. Попередньо відомо, що він йшов на посадку. Втім, за кілька кілометрів від берега у нього відмовили двигуни.
- Пілот повітряного судна зумів катапультуватися. Це навіть видно на відео. Втім, йому це не допомогло. Чоловік під час приземлення на воду поламав обидві ноги, а також заплутався у парашуті.
- Він наковтався води. Але з моря рятувальники його витягли ще живим. Утім, у лікарні він уже помер. За наявною інформацією, загинув 27-річний старший лейтенант, командир штурмової ескадрильї Тимур Х.