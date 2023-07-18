За наявною інформацією, сталося це поблизу злітно-посадкової смуги у селі Хрчино, що неподалік Насельська. Внаслідок врізання літака 5 людей загинули та ще 10 зазнали поранень.

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Літак упав через погодні умови

Відомо, що в ангар повітряне судно влетіло під час посадки близько 19:00. Причиною цього стали погані погодні умови. За наявною інформацією, жертв могло б бути менше, але саме у цій споруді ховалися від негоди люди.

Очевидці розповіли журналістам про грозу, яка пройшла над цим районом, а також сильний вітер. Власне, найбільший порив вітру був у той момент, коли і сталася авіакатастрофа.

Як пишуть місцеві ЗМІ, в ангар врізався літак, який використовують для стрибків з парашутом. Спочатку писали, що на борту повітряного судна перебував лише пілот. Решта постраждалих – ті, хто ховався у споруді від дощу.

Літак влетів в ангар через погані погодні умови: дивіться відео

Серед постраждалих – дитина

Інформація про кількість постраждалих упродовж дня постійно змінювалася. Було відомо про кількох поранених, потім – про 12, а потім – про 10.

За даними Польського агентства преси, в ангарі на той момент було 10 людей. Джерела цього видання повідомили, що загинув пілот. Після 21:00 Воєводське управління пожежної служби у Варшаві зазначило, що загинуло 5 людей та 10 зазнали поранень. З них 4 – у важкому стані.

Тим часом медичний директор Новодворського медичного центру Лукаш Томасік назвав інші дані щодо потерпілих. Він брав участь у рятувальній операції та зауважив, що одна людина у дуже тяжкому стані, ще одна – у важкому. За його словами, найбільш важких поранених відправили гелікоптером до лікарень у Варшаві.



Літак влетів в ангар, в якому перебували люди / Фото Andrzej Bartkowiak



Літак влетів в ангар, в якому перебували люди / Фото Andrzej Bartkowiak



Літак влетів в ангар, в якому перебували люди / Фото Andrzej Bartkowiak

Спробувала актуалізувати дані про постраждалих і жертв Катаржина Урбановська з Воєводського управління Державної пожежної служби. Станом на 23:00, за її словами, вісьмох поранених доправили до лікарень.

За її словами, у літаку було троє пілотів. Загинув один із них, а ще двоє зазнали поранень та були госпіталізовані. Звідси і дані про 12 постраждалих. Також вона зазначила, що серед постраждалих в ангарі була дитина.