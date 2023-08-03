Авиакатастрофа с руководством МВД в Броварах: сообщили о подозрении сотрудникам ГСЧС

ГБР сообщило о подозрении пяти должностным лицам ГСЧС. Они нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство МВД Украины.

Следствие установило, что должностные лица ГСЧС допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей. Напомним, что летательный аппарат потерпел катастрофу 18 января 2023 года в Броварах Киевской области.

Важно Падение вертолета в Броварах: следствие отвергло две версии катастрофы

ГБР сообщило о подозрении сотрудникам ГСЧС

Так, работники ГБР сообщили о подозрении пяти должностным лицам ГСЧС Украины. Они нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство МВД.

В частности, о подозрении сообщили:

начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины,

и.о. командира части;

заместителю командира по летной подготовке;

командиру авиационной эскадрильи;

начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

По данным следствия, должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.

Также следователи ГБР возобновили поминутно день аварии, в том числе расшифровали "черные ящики".

Следователи сообщили о подозрении сотрудникам ГСЧС / фото ГБР

Почему разбился вертолет в Броварах

Напомним, в январе 2023 года был запланирован визит руководства МВД Украины в Харьковскую и Днепропетровскую области. Как оказалось, несмотря на предостережение внутренних инструкций и требований законодательства, должностные лица ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов.

Во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары. У экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако ни один из должностных лиц, ответственных за безопасность полетов, вылет не отменил или не перенес его на позже, к моменту благоприятных погодных условий.

Из-за сложных погодных условий вертолет вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте, которая даже меньше высоты зданий на маршруте движения. Командир экипажа увидел препятствие – многоэтажный дом и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся вверх, потерял ориентировку в пространстве и при завершении маневра, в результате отсутствия необходимых навыков, допустил столкновение с землей,

– рассказали следователи.

При падении вертолет повредил детский сад, соседние здания и припаркованные автомобили.

Кроме высокопоставленных чиновников МВД в авиакатастрофе погибли четыре женщины и ребенок, которые пришли в садик. 31 человек, среди которых 13 детей, получили телесные повреждения разной степени тяжести.



Реконструкция трагического маневра вертолета / ГБР

Что грозит сотрудникам ГСЧС

В итоге должностным лицам Управления авиации ГСЧС и Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты (САО ОССГЗ) сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности полетов, что повлекло за собой гибель людей и большой материальный ущерб, то есть в совершении уголовного правонарушения.

Начальник службы безопасности полетов этого же отряда уведомлен о подозрении по статье о служебной халатности. Санкция статей предусматривает наказание – лишение свободы до 10 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения.