Причин две, – военный эксперт объяснил, почему разбился самолет Су-24М в Хмельницкой области

В Хмельницкой области 16 июня около 19:00 произошла авиакатастрофа с участием фронтового Су-24М. К сожалению, погибли майор Богдан Загарулько и старший лейтенант Богдан Бабенко. Возможны две основные причины авиакатастрофы.

Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан заявил 24 Каналу, что в случае авиакатастрофы обычно есть две основные версии: ошибка пилотажа и неисправность авиационной техники. Несмотря на это, не исключено также внешнее воздействие различной степени.

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Каковы возможные причины авиакатастрофы?

Свитан все же склоняется к версии о неисправности Су-24М. Уже не первый год сложные полеты. Это связано с устаревшей техникой: некоторым самолетам почти 40 лет. Дело в том, что такие бомбардировщики как Су-24М трудно обеспечить качественным ремонтом, ведь эта техника была произведена еще в Советском Союзе. В Украине нет столь старых запчастей.

"Сейчас такие узлы и агрегаты производят в России. Су-24М доживает свои годы, 50 лет и всё, больше он не может выполнять боевые задачи. Авиаресурс последние 4 года испытывает серьезную нагрузку, ведь совершается слишком много полётов. Особенно это касается Су-24М, ведь они являются носителями основных тяжёлых ракет, которые нам передают", — пояснил Свитан.

Су-24М выполняют множество задач: фронтовые бомбардировки, а также они являются ракетоносцами и участвуют в штурмах позиций. Свитан подчеркнул, что в Украины есть проблемы с авиацией, поэтому приходится максимально использовать старую технику, а она изнашивается.

Многообещанной авиации мы так и не получили от партнеров: несколько десятков F-16, с Gripen долго тянут, есть вопросы по количеству истребителей Mirage,

– добавил полковник в запасе.

Одним из факторов авиакатастроф также является возраст. Свитан призвал не забывать об утомляемости летного экипажа. Часто у них мало времени на подготовку и отдых.

"Оптимальный вариант для выполнения боевой задачи в ВСУ — это возраст от 21 до 49 лет. С 21 года можно учиться, а дальше воевать. Уже после 49 лет – однозначно уходить на пенсию. Наступает утрата навыков, возможностей, снижение внимания. Знаю по собственному опыту", – добавил эксперт.

Важно! После авиакатастрофы в Хмельницкой области следователи изъяли "черный ящик" для дальнейшей экспертизы. Также к делу приобщили бортовой журнал самолета, журнал учета медицинского осмотра экипажа, журнал руководителя полётов на аэродроме и другую служебную, разрешительную документацию для проведения полётов.

Свитан подчеркнул, что окончательную версию причины катастрофы определит специальная комиссия по завершении расследования. Оно продлится около полугода.

Известно, что один из погибших был добровольцем, который приступил к службе в первый день полномасштабного вторжения России — 24 февраля 2022 года. Другой был профессиональным военным еще до этого.

К слову, падение Су-24М произошло на границе Шепетовского и Полонского районов Хмельницкой области.