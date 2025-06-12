Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.
Смотрите также Жуткая авиакатастрофа в Индии с более 240 людьми на борту: все, что известно о трагедии
Как в авиакатастрофе в Индии выжил один-единственный пассажир
Все дело – в "счастливом" месте. Мужчина имел билет на место 11A рядом с аварийным выходом. К тому же это сиденье размещено над крылом, что обеспечивает большую структурную прочность.
Поэтому когда двери слетели, Вишваш смог выбраться. Он снял ремень безопасности за мгновение до катастрофы и отделался лишь синяками и порезами. Но его брат, который сидел в том же ряду, погиб.
Индиец вспомнил, что самолет будто забуксовал и не мог двигаться. Пилоты в последние мгновения обращались к диспетчеру со словами "Нет тяги".
Интересно, что место 11А оказалось счастливым и в авиакатастрофе 1998 года, когда погиб 101 пассажир из 132.