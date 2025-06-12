Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Як в авіатрощі в Індії вижив один-єдиний пасажир

Уся справа – в "щасливому" місці. Чоловік мав квиток на місце 11A поруч з аварійним виходом. До того ж це сидіння розміщене над крилом, що забезпечує більшу структурну міцність.

Тож коли двері відлетіли, Вішваш зміг вибратися. Він зняв ремінь безпеки за мить до катастрофи і відбувся лише синцями та порізами. Але його брат, який сидів у тому ж ряду, загинув.

Індієць пригадав, що літак ніби забуксував і не міг рухатися. Пілоти в останні миті зверталися до диспетчера зі словами "Немає тяги".

Цікаво, що місце 11А виявилося щасливим і в авіакатастрофі 1998 року, коли загинув 101 пасажир зі 132.