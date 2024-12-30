Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yonhap.

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В каком состоянии пострадавшие

В результате столкновения самолета с бетонной стеной выжили только 2 человека – 33-летний мужчина и 25-летняя женщина. Они работали бортпроводниками на рейсе 7C2216 Jeju Air, который летел из столицы Таиланда – Бангкока. Всего на борту был 181 человек, 179 из них – погибли в результате страшной авиакатастрофы.

Спаслись только 2 человека. Они находились в хвостовой части самолета, что спасло им жизнь. Так, 33-летний бортпроводник по фамилии Ли был госпитализирован в больницу в город Мокпхо. Сейчас его перевезли в столичную больницу Университета Эвха Воманс. После авиакатастрофы мужчина потерял сознание, а проснулся уже, когда его спасли медики.

У мужчины нет потери памяти, однако его пока не расспрашивали о трагедии. Врачи считают, что это может навредить его выздоровлению. В общем, 33-летний мужчина имеет многочисленные переломы и сейчас находится в отделении интенсивной терапии.

Другая пострадавшая – 25-летняя стюардесса по фамилии Ку. Ее госпитализировали в медицинский центр "Асан", что на востоке Сеула. Сейчас ее состояние врачи оценивают как стабильное. У бортпроводницы диагностировали травмы лодыжки и головы, однако они не несут угрозы здоровью потерпевшей.