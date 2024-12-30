Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yonhap.

До теми У Південній Кореї розбився пасажирський літак, є багато жертв

У якому стані постраждалі

Унаслідок зіткнення літака з бетонною стіною вижило лише 2 людини – 33-річний чоловік та 25-річна жінка. Вони працювали бортпровідниками на рейсі 7C2216 Jeju Air, який летів зі столиці Таїланду – Бангкока. Загалом на борту була 181 людина, 179 з них – загинули унаслідок страшної авіакатастрофи.

Врятувалися лише 2 людини. Вони перебували у хвостовій частині літака, що врятувало їм життя. Так, 33-річного бортпровідника на прізвище Лі госпіталізували до лікарні у місто Мокпхо. Нині його перевезли до столичної лікарні Університету Евха Воманс. Після авіакатастрофи чоловік втратив свідомість, а прокинувся вже, коли його врятували медики.

У чоловіка немає втрати пам'яті, однак його поки що не розпитували щодо трагедії. Лікарі вважають, що це може нашкодити його одужанню. Загалом, 33-річний чоловік має численні переломи й нині перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Інша постраждала – 25-річна стюардеса на прізвище Ку. Її госпіталізували до медичного центру "Асан", що на сході Сеула. Наразі її стан лікарі оцінюють як стабільний. У бортпровідниці діагностували травми щиколотки та голови, однак вони не несуть загрози здоров'ю потерпілої.