Азербайджанский президент Ильхам Алиев после сообщения об авиакатастрофе развернул свой самолет и не полетел на саммит в России. Как отметил 24 Каналу исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов, кроме лидера государства, извинений от России требовали элиты и население.

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Была одна цель

Азербайджанскую сторону больше всего поразило даже не то, что россияне нанесли удар силами ПВО по гражданскому самолету, а то, что они пытались скрыть следы своего преступления. Понятно, что у российской элиты уже рефлекс закоренелых рецидивистов.

Например, если обычный человек что-то совершил, то будет пытаться сделать все, чтобы помочь пострадавшим. Зато рецидивист будет скрывать следы преступления.

Сейчас у всех экспертов есть только одно мнение. Все говорят, что отправка самолета через Каспийское море, когда рядом есть несколько аэродромов, имело целью только одно – надежда, что судно упадет, затонет и все концы пойдут в воду. Это то, что поразило больше всего,

– подчеркнул Александр Леонов.

Стало известно, что Турция присоединится к расследованию преступления. Это страна, которой Казахстан не сможет отказать или в чем-то убедить, поэтому все попытки России скрыть следы преступления будут напрасными. Привлечение Турции уже о многом говорит,

Думаю, после того, как проведут расследование, будет понятно, что вопрос не только в том, что Россия сбила гражданский самолет, а в том, что пыталась его уничтожить, скрыв следы преступления,

– подчеркнул Александр Леонов.

К слову, российский диктатор сам позвонил президенту Алиеву. Он сказал, что в момент полета самолета регион якобы атаковали украинские дроны, поэтому работала система ПВО. Но Путин так и не признал, что гражданский самолет сбили россияне.

Напомним, катастрофа с азербайджанским самолетом произошло 25 декабря. Погибло 38 человек. Судно летело в Грозный, но там, вероятно, было поражено российской ракетой. В посадке ему отказали и направили в аэропорт в Казахстане.