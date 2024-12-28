Азербайджанський президент Ільхам Алієв після повідомлення про авіакатастрофу розвернув свій літак і не полетів на саміт у Росії. Як зауважив 24 Каналу виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов, окрім лідера держави, вибачень від Росії вимагали еліти та населення.

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Була одна мета

Азербайджанську сторону найбільше вразило навіть не те, що росіяни завдали удару силами ППО по цивільному літаку, а те, що вони намагалися приховати сліди свого злочину. Зрозуміло, що у російської еліти вже рефлекс закоренілих рецидивістів.

Наприклад, якщо звичайна людина щось скоїла, то намагатиметься зробити все, щоб допомогти постраждалим. Натомість рецидивіст приховуватиме сліди злочину.

Зараз у всіх експертів є тільки одна думка. Всі кажуть, що відправка літака через Каспійське море, коли поруч є декілька аеродромів, мало на меті тільки одне – сподівання, що судно впаде, затоне й всі кінці підуть у воду. Це те, що вразило найбільше,

– підкреслив Олександр Леонов.

Стало відомо, що Туреччина приєднається до розслідування злочину. Це країна, якій Казахстан не зможе відмовити чи в чомусь переконати, тому всі намагання Росії приховати сліди злочину будуть марними. Залучення Туреччини вже багато про що говорить,

Думаю, після того, як проведуть розслідування, буде зрозуміло, що питання не тільки в тому, що Росія збила цивільний літак, а в тому, що намагалася його знищити, приховавши сліди злочину,

– наголосив Олександр Леонов.

До слова, російський диктатор сам зателефонував президенту Алієву. Він сказав, що в момент польоту літака регіон нібито атакували українські дрони, тому працювала система ППО. Але Путін так і не визнав, що цивільний літак збили росіяни.

Нагадаємо, катастрофа з азербайджанським літаком сталося 25 грудня. Загинуло 38 людей. Судно летіло до Грозного, але там, ймовірно, було уражене російською ракетою. У посадці йому відмовили й скерували до аеропорту в Казахстані.