Такою думкою з 24 Каналом поділився політолог Микола Давидюк, зауваживши, що Азербайджан має поводитися максимально жорстко. Це держава з великими покладами нафти й газу, що може стати "ласим шматком" для росіян.

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Що найперше має зробити Азербайджан

Одразу після трагедії Азербайджан зробив перші правильні кроки – відмовився від версії про зіткнення зі зграєю пташок. Зрозуміло, що Кремль обрав типову манеру поведінки. Там заперечують провину й заявляють, що катастрофа сталася поза зоною їхньої відповідальності.

Азербайджану треба підіймати планку, порушувати питання Гаазького суду, відповідальності Росії, російських диспетчерів, адже мовиться про цивільний літак. Ми бачили вщент продірявлений фюзеляж. Чому вони стріляють по цивільній авіації?,

– наголосив Микола Давидюк.

Окупанти вчинили черговий акт агресії проти мирного населення. Цей злочин скоїли навмисно, тому що повітряний простір не перекрили, розпізнавання об'єкта ніхто не проводив. Росіяни просто вистрелили в те, що летіло. Азербайджан має проявити твердість і покарати Кремль.

Варто нагадати, що в січні 2022 року, незадовго до повномасштабного вторгнення Іран збив український літак. Тоді країни також не одразу визнала свою відповідальність. Україна почала переговори з іранцями про виплати й компенсації. На думку політолога, на подібні випадки треба реагувати значно жорсткіше. Адже тепер з іранської сторони летять "Шахеди".

Азербайджан допомагав тіньовому флоту Росії, сприяв обходу санкцій. Але від співпраці з Росією завжди більше втрат, ніж вигоди. Це важлива істина, яку треба запам'ятати.

Відповідно до попередніх результатів розслідування "Азербайджанські авіалінії" заявили, що причина падіння їхнього літака – зовнішній вплив, тобто російська ракета. Версії про помилку екіпажу чи технічні несправності судна вже відкинули.

У Кремлі поки що не мають, що сказати та не визнають свою провину. Там наголосили, що чекають офіційних результатів та готові надати всебічну підтримку Казахстану та Азербайджану.