Таким мнением с 24 Каналом поделился политолог Николай Давидюк, заметив, что Азербайджан должен вести себя максимально жестко. Это государство с большими залежами нефти и газа, что может стать "лакомым куском" для россиян.

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Что в первую очередь должен сделать Азербайджан

Сразу после трагедии Азербайджан сделал первые правильные шаги – отказался от версии о столкновении со стаей птиц. Понятно, что Кремль выбрал типичную манеру поведения. Там отрицают вину и заявляют, что катастрофа произошла вне зоны их ответственности.

Азербайджану надо поднимать планку, поднимать вопрос Гаагского суда, ответственности России, российских диспетчеров, ведь речь идет о гражданском самолете. Мы видели полностью продырявленный фюзеляж. Почему они стреляют по гражданской авиации?,

– подчеркнул Николай Давидюк.

Оккупанты совершили очередной акт агрессии против мирного населения. Это преступление совершили намеренно, потому что воздушное пространство не перекрыли, распознавания объекта никто не проводил. Россияне просто выстрелили в то, что летело. Азербайджан должен проявить твердость и наказать Кремль.

Стоит напомнить, что в январе 2022 года, незадолго до полномасштабного вторжения Иран сбил украинский самолет. Тогда страны также не сразу признала свою ответственность. Украина начала переговоры с иранцами о выплатах и компенсациях. По мнению политолога, на подобные случаи надо реагировать значительно жестче. Ведь теперь с иранской стороны летят "Шахеды".

Азербайджан помогал теневому флоту России, способствовал обходу санкций. Но от сотрудничества с Россией всегда больше потерь, чем выгоды. Это важная истина, которую надо запомнить.

Согласно предварительным результатам расследования "Азербайджанские авиалинии" заявили, что причина падения их самолета – внешнее воздействие, то есть российская ракета. Версии об ошибке экипажа или технические неисправности судна уже отвергли.

В Кремле пока что не имеют, что сказать и не признают свою вину. Там отметили, что ждут официальных результатов и готовы оказать всестороннюю поддержку Казахстану и Азербайджану.