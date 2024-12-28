Стало відомо, що літак було підбито російським ЗРК. Журналіст-розслідувач видання "Bellingcat" Христо Грозєв розповів 24 Каналу, що військові Росії сприйняли пасажирський літак за український дрон. Ймовірно, це і стало причиною запуску ракети.

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Які докази причетності Росії

Христо Грозєв зазначив, що, за даними із відкритих джерел, діра, яка виникла у літаку, дуже схожа на наслідки роботи протиповітряної оборони.

Ми знаємо, що у той момент, коли пілоти повідомили про удар по літаку, саме тоді було зафіксовано запуски протиповітряних ракет (у Росі – 24 Канал). Все вказує на те, що російське ППО збило цей літак через те, що вважали його українським дроном,

– сказав він.

Це, за словами журналіста-розслідувача, показує максимальну некомпетентність російських військових.

Чого очікувати від слідства

Літак Embraer-190 упав у Казахстані. У Росії доволі неоднозначні відносини із цією країною.

Не варто очікувати дуже лояльного ставлення уряду у Казахстані щодо Росії. Можливо, слідство проходитиме прозоро. Звісно, буде тиск, росіяни намагатимуться підкупити, але, я думаю, що цього не вийде зробити,

– припустив Христо Грозєв.

Росія, ймовірно, до кінця заперечуватиме свою причетність до збиття пасажирського літака. Проте, на думку журналіста, можливий і інший сценарій, якщо у Казахстані не погодяться на співпрацю з росіянами, то Кремлю доведеться визнати свою провину, щоб начебто показати "чесність".

Варто зауважити, що пасажирський літак, що летів з Баку до Грозного, розбився біля Актау, ймовірно, через ураження російською ракетою ППО, про що заявили представники української розвідки та азербайджанського уряду. Депутат Расім Мусабеков закликав Росію попросити вибачання, зазначивши, що факти збиття підтверджені. У Кремлі ж коментувати подію відмовилися, посилаючись на необхідність дочекатися результатів офіційного розслідування.