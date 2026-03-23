В Колумбии разбился военный самолет с более 100 солдатами на борту: жуткие кадры
- Военно-транспортный самолет Hercules потерпел крушение в Колумбии, факт катастрофы подтвердили в Минобороны.
- Точное количество погибших пока неизвестно, на месте работают спасательные службы.
Военно-транспортный самолет типа Hercules 23 марта потерпел крушение в Колумбии. На его борту находилось более сотни военных.
Об авиакатастрофе сообщили на радиостанции Caracol. Информацию подтвердили в Минобороны страны.
К теме В Катаре разбился вертолет с военными на борту
Какие последствия катастрофы?
Инцидент произошел на юге страны, недалеко от границы с Перу. Самолет типа Hercules, использовавшийся для перевозки личного состава, упал сразу после взлета из города Пуэрто-Легисамо в департаменте Путумайо.
По предварительной информации, на борту находились около 80 военных, хотя другие источники сообщают, что их могло быть значительно больше – более 100. В частности, известно, что самолет перевозил несколько подразделений армии.
Факт катастрофы подтвердил министр обороны Колумбии Педро Санчес. Он отметил, что самолет потерпел "трагическую аварию" во время взлета, выполняя задание по транспортировке военных. Точное количество погибших и пострадавших пока не установлено, как и причины падения.
На место происшествия уже направили все спасательные службы и военные подразделения, которые проводят поисково-спасательную операцию и выясняют обстоятельства трагедии.
Министр обороны призвал воздержаться от распространения непроверенной информации до появления официальных данных и выразил соболезнования семьям пострадавших. Он подчеркнул, что это чрезвычайно болезненное событие для всей страны.
Где еще происходили подобные трагедии?
К слову, в конце февраля в Боливии произошла авиакатастрофа военно-транспортного самолета подобной модификации. Речь идет о Lockheed C-130 Hercules, который перевозил только что напечатанные деньги. В результате аварии погибли по меньшей мере 15 человек, еще примерно 30 получили травмы.
В турецком городе Балыкесир разбился истребитель F-16, который упал прямо на загруженное шоссе. Пилот самолета не выжил.
А в Нью-Йорке во время приземления в аэропорту Ла-Гуардия самолет столкнулся с пожарным автомобилем. По информации СМИ, в результате инцидента погибли два человека.