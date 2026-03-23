В Колумбии разбился военный самолет с более 100 солдатами на борту: жуткие кадры

Военно-транспортный самолет типа Hercules 23 марта потерпел крушение в Колумбии. На его борту находилось более сотни военных.

Об авиакатастрофе сообщили на радиостанции Caracol. Информацию подтвердили в Минобороны страны.

Инцидент произошел на юге страны, недалеко от границы с Перу. Самолет типа Hercules, использовавшийся для перевозки личного состава, упал сразу после взлета из города Пуэрто-Легисамо в департаменте Путумайо.

По предварительной информации, на борту находились около 80 военных, хотя другие источники сообщают, что их могло быть значительно больше – более 100. В частности, известно, что самолет перевозил несколько подразделений армии.

Факт катастрофы подтвердил министр обороны Колумбии Педро Санчес. Он отметил, что самолет потерпел "трагическую аварию" во время взлета, выполняя задание по транспортировке военных. Точное количество погибших и пострадавших пока не установлено, как и причины падения.

На место происшествия уже направили все спасательные службы и военные подразделения, которые проводят поисково-спасательную операцию и выясняют обстоятельства трагедии.

Министр обороны призвал воздержаться от распространения непроверенной информации до появления официальных данных и выразил соболезнования семьям пострадавших. Он подчеркнул, что это чрезвычайно болезненное событие для всей страны.

