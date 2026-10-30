В США два вертолета столкнулись в воздухе: погибли три человека

В штате Орегон, США, два вертолета столкнулись в воздухе недалеко от муниципального аэропорта Макминнвилл. В результате катастрофы погибли три человека, среди них инструктор по полетам, пилот и студент-пилот из Великобритании.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на шерифа округа Ямгилл Сэма Эллиотта.

Что известно о столкновении вертолетов в Орегоне?

Авария произошла около 14:15 по местному времени в четверг, 28 октября, недалеко от муниципального аэропорта Макминнвилл. Погибли 22-летняя инструкторка по полетам из Техаса Мэдди Аасбо, 38-летний пилот из Орегона Тайлер Стердевант и студент-пилот из Великобритании.

По словам шерифа Сэма Эллиотта, инструктор находилась в одном вертолете со студентом, а Стердевант был единственным человеком на борту другого воздушного судна.

После столкновения оба вертолета упали на частное сельскохозяйственное поле недалеко от аэропорта. Один из них, красного цвета, разлетелся на части, а зеленый перевернулся вверх дном.

Очевидец Лео Родригес рассказал, что стал свидетелем аварии со своего семейного виноградника. Он позвонил в службу экстренной помощи 911.

Вдруг я слышу этот громкий грохот и треск металла, смотрю вверх и вижу, как эти два вертолета только что столкнулись в воздухе. Мне понадобилось некоторое время, чтобы мой мозг осознал, что я вижу. Такое не каждый день увидишь. Они скрутились и упали на землю,

– рассказал он.

Вертолеты столкнулись во время полета в Орегоне / КГВ, Офис шерифа округа Ямхилл

По информации Национальной рады по безопасности на транспорте США (NTSB), в столкновении участвовали два разных воздушных судна: Robinson R-22, выполнявший учебный полет, и Airbus AS350, задействованный в техническом обслуживании.

Один из вертолетов эксплуатировала компания Jerry Trimble Helicopters, которая занимается подготовкой пилотов и сдает воздушные суда в аренду для частных полетов. После аварии компания подтвердила, что ее вертолет попал в авиационный инцидент, и заявила о сотрудничестве с властями.

Из-за аварии власти перекрыли примерно полтора километра соседнего шоссе 233. Правоохранители призвали людей не приближаться к месту катастрофы, пока там работают экстренные службы и следователи.

Напомним, на Филиппинах во время учебного полета разбились два военных самолета SF-260, в результате чего погибли четверо пилотов. Авария произошла 23 октября на авиабазе Фернандо в провинции Батангас.