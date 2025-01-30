Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Зеленского в соцсети Х в четверг, 30 января.

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Зеленский выразил соболезнования

Президент Зеленский выразил соболезнования родным погибших в результате авиакатастрофы в США.

Шокирующие новости из Вашингтона, США, где самолет American Airlines и военный вертолет столкнулись в воздухе. Соболезнуем семьям и близким погибших,

– написал президент.

Лидер Украины также выразил поддержку президенту Трампу и американскому народу в это трагическое время.

Кроме этого, он отметил исключительную самоотверженность спасателей США во время поисково-спасательной операции.

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Напомним, в США произошла авиакатастрофа, где столкнулись пассажирский самолет American Airlines и вертолет Black Hawk. На борту обоих воздушных судов находились люди. Подробности о трагедии и все, что известно, читайте в материале 24 Канала.