Полный список жертв катастрофы пока не известен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на PAP.

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Что известно о жертвах авиакатастрофы в Вашингтоне

Информацию о гибели гражданки Польши подтвердил представитель Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский.

По его словам, Юстина Магдалена Беер имела польское гражданство, а ее паспорт был выдан в 1999 году.

Ранее СМИ сообщали, что среди погибших значится 42-летняя Юстина Беер вместе с 12-летней дочерью Бриель. Они проживали в пригороде Вашингтона, а трагический рейс осуществляли после соревнований по фигурному катанию, которые состоялись в Канзасе.

Мы до сих пор ожидаем официальный список жертв катастрофы,

– добавил Вронский.

Напомним, у трех жертв авиакатастрофы в Вашингтоне был российский паспорт. На борту самолета были американские фигуристы, в частности Спенсер Лейн, Джина Хан, Франко Апарисио, а также сестры Эверли и Алидия Ливингстон.