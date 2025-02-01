Повний список жертв катастрофи поки не відомий. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на PAP.

Дивіться також Трансгендерну військову звинуватили у авіакатастрофі у Вашингтоні: вона відповіла на чутки

Що відомо про жертв авіакатастрофи у Вашингтоні

Інформацію про загибель громадянки польщі підтвердив речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський.

За його словами, Юстина Магдалена Беєр мала польське громадянство, а її паспорт був виданий у 1999 році.

Раніше ЗМІ повідомляли, що серед загиблих значиться 42-річна Юстина Беєр разом із 12-річною донькою Брієль. Вони проживали в передмісті Вашингтона, а трагічний рейс здійснювали після змагань з фігурного катання, які відбулися в Канзасі.

Ми досі очікуємо на офіційний список жертв катастрофи,

– додав Вронський.

Нагадаємо, у трьох жертв авіакатастрофи у Вашингтоні був російський паспорт. На борту літака були американські фігуристи, зокрема Спенсер Лейн, Джина Хан, Франко Апарісіо, а також сестри Еверлі та Алідія Лівінгстон.