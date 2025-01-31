На борту пасажирського літака перебували росіяни. Про це пише 24 Канал із посиланням на представницю МЗС Росії Марію Захарову.
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Що відомо про це
У Кремлі підтвердили присутність трьох росіян на борту літака, який зазнав авіакатастрофи. Зокрема, там зазначили, що у трьох жертв був російський паспорт.
Захарова зазначила, що інформація стосовно ще одного загиблого перевіряється. Наразі з річки Потомак дістали приблизно 40 тіл. У момент падіння температура води в річці була 35 градусів за Фаренгейтом (приблизно 1,5 градуса за Цельсієм).
Видання BBC писало, що на борту літака, що впав, було 60 пасажирів і 4 члени екіпажу, а у вертольоті перебувало троє військових. Усі 67 людей загинули.
На борту літака були американські фігуристи, зокрема Спенсер Лейн, Джина Хан, Франко Апарісіо, а також сестри Еверлі та Алідія Лівінгстон.