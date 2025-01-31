Трансгендерную военную обвинили в авиакатастрофе в Вашингтоне: она ответила на слухи

В США распространились слухи, что пилотом вертолета Black Hawk, который столкнулся с пассажирским самолетом в Вашингтоне, была трансгендерная военная Джо Эллис. Однако она лично опровергла эту информацию.

На нее полился шквал критики после авиакатастрофы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

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В чем обвиняют трансгендерную женщину и что она отвечает

В соцсетях утверждали, что накануне трагедии Эллис делала резкие заявления против Дональда Трампа из-за его политики в отношении трансгендеров в армии. Некоторые даже распространяли ложные утверждения, что она якобы причастна к попытке взорвать три пассажирских самолета.

Журналисты связали эту дезинформацию с недавними заявлениями Трампа, который обвинил политику разнообразия Демократической партии в катастрофе.

Сама Джо Эллис в Facebook подтвердила, что является пилотом Black Hawk в Нацгвардии Вирджинии, но не пилотировала именно тот вертолет. Она призвала сообщать о фейковых аккаунтах, которые распространяют ложные слухи, и отметила, что манипуляции вокруг трагедии оскорбляют семьи погибших.

В интернете произошло какое-то безумие, и меня называют одним из пилотов авиакатастрофы в Вашингтоне. Пожалуйста, сообщайте о любых аккаунтах или публикациях, которые вы видите. Это оскорбляет жертв и семьи погибших, и они заслуживают лучшего, чем эта ложь от ботов и троллей в интернете,

– написала она.

The Telegraph со ссылкой на Управление армейской авиации США сообщил, что командовала полетом женщина, чье имя пока не разглашают. Инструктором-пилотом был Эндрю Ивз с 1000 часов налета, а бортмехаником – 28-летний Райан О'Хара.