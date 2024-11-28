Задействуют все возможности: дипломат спрогнозировал провокации России в Европе

Россияне могут усилить гибридные атаки. Например, в Вильнюсе упал грузовой самолет, а литовские власти рассматривают версию теракта как причину аварии.

Еще 5 ноября польская прокуратура заявила, что россияне готовили теракты на нескольких самолетах. Как рассказал 24 Каналу дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, запугивания и различные провокации являются стандартной практикой россиян.

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Чего ждать дальше

Еще в июле 2024 года были взрывы в Великобритании, Германии и Польше на курьерской компании, которой принадлежит самолет. Посылки, которые взрывались, были отправлены из Вильнюса.

Очевидно, что сейчас россияне будут активизировать все, что только можно для того, чтобы навредить своим оппонентам. Это будет продолжаться, в частности в сфере пропаганды, информационных атак на западный мир. Там возможности практически безграничны,

– отметил дипломат.

Россияне могут распространять свою ложь всеми возможными способами и так создавать психологическое давление, проблемы для других стран. Ведь если противник напуган, нервозный, то с ним легче иметь дело. Оккупанты это понимают.

Они где-то перерезали кабель связи, взорвали какую-то посылку – все это мелкие пакости, которые не имеют существенного или принципиального значения. Но таким образом враг продолжает общую гибридную войну против Запада. Формы этого могут быть разными.

Главное, что это не влияет на позицию европейских стран. Это неприятно, возмутительно, им надо принимать контрдиверсионные меры, внимательнее следить за российской агентурой, но это не принципиальная проблема.

Важно, что они приняли ключевое решение – путинскую Россию надо устранять с политической карты мира, потому что это реальная угроза для всех,

– подчеркнул Владимир Огрызко.

Напомним, катастрофа самолета произошла 25 ноября. Судно упало возле жилого дома, один член экипажа погиб. Предварительной причиной назвали технические неисправности.

Президент Литвы отметил, что любые инциденты в Европе могут вызвать подозрения относительно привлечения России и ее диверсионных групп. Поэтому катастрофу самолета следует рассматривать через призму российского вмешательства. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал не спешить с выводами.