Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Трампа в четверг, 30 января.

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Кто виноват в авиакатастрофе в США

Дональд Трамп заявил, что Белый дом имеет "твердое убеждение" относительно причины авиакатастрофы в США. По словам президента, он в течение многих лет наблюдал, как происходят "такие вещи".

В столкновении самолетов Трамп обвинил его предшественников у власти – демократов, а также "многообразие" в американском Федеральном авиационном управлении (FAA). Он добавил, что стандарты экс-президентов США Барака Обамы и Джо Байдена для авиадиспетчеров были низкими.

Их политика безопасности была ужасной, их политика – еще хуже. Как вы знаете, на прошлой неделе, еще до аварии, я подписал указ о восстановлении высоких стандартов для авиадиспетчеров и других важных работников,

– заявил Трамп.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что во время столкновения пассажирского самолета Bombardier crj700 American Airlines и военного вертолета Army Black Hawk никто не выжил.

По его словам, масштабная поисково-спасательная операция продолжалась в течение всей ночи. Спасатели использовали все имеющиеся ресурсы, а Федеральная армия местного штата, в том числе и береговая охрана США, "выполнили феноменальную работу".