Авиакатастрофа МАУ в Иране: большинство погибших похоронят на Киевщине

Борт с телами 11 украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, 19 января прибыл в Украину. В терминале Международного аэропорта "Борисполь" началась церемония почтения памяти погибших. Она продлится до 19:00.

20 января погибших в авиакатастрофе в Тегеране украинцев будут хоронить. Большинство из них – в Киеве и области.

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С 27-летней бортпроводницей Екатериной Статник попрощаются на родной для девушки Херсонщине. А с 34-летним бортпроводником Игорем Матьковым – в Козельце на Черниговщине. Самую молодую среди погибших в трагическом рейсе – 24-летнюю бортпроводницу Марию Микитюк похоронят на Прикарпатье, откуда она родом. Всех остальных погибших будут хоронить в столице и на Киевщине.

Видео об украинцах, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране:

Коротко о катастрофе МАУ в Иране:

8 января украинский самолет авиакомпании МАУ, летевший в Киев, разбился вблизи Тегерана. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета (среди них 11 украинцев).

Иранские власти признали, что их ракеты сбили пассажирский самолет. Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Президент Ирана Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных. Украина потребует полной компенсации.

19 января самолет с телами погибшими украинцами прилетел на родину. До конца января Иран должен передать Украине черные ящики.

Авиакатастрофа МАУ в небе над Тегераном: главная/ Инфографика 24 канала