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      Авиакатастрофа МАУ в Иране: большинство погибших похоронят на Киевщине

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      Авиакатастрофа МАУ в Иране / president.gov.ua

      Борт с телами 11 украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, 19 января прибыл в Украину. В терминале Международного аэропорта "Борисполь" началась церемония почтения памяти погибших. Она продлится до 19:00.

      20 января погибших в авиакатастрофе в Тегеране украинцев будут хоронить. Большинство из них – в Киеве и области.

      К теме: Катастрофа МАУ: тела погибших украинцев привезли в Киев – фото, видео

      С 27-летней бортпроводницей Екатериной Статник попрощаются на родной для девушки Херсонщине. А с 34-летним бортпроводником Игорем Матьковым – в Козельце на Черниговщине. Самую молодую среди погибших в трагическом рейсе – 24-летнюю бортпроводницу Марию Микитюк похоронят на Прикарпатье, откуда она родом. Всех остальных погибших будут хоронить в столице и на Киевщине.

      Видео об украинцах, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране:

      Коротко о катастрофе МАУ в Иране:

      • 8 января украинский самолет авиакомпании МАУ, летевший в Киев, разбился вблизи Тегерана. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета (среди них 11 украинцев).
      • Иранские власти признали, что их ракеты сбили пассажирский самолет. Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Президент Ирана Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных. Украина потребует полной компенсации.
      • 19 января самолет с телами погибшими украинцами прилетел на родину. До конца января Иран должен передать Украине черные ящики.

      Авиакатастрофа МАУ в небе над Тегераном: главная/ Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Авиакатастрофа МАУ в Иране Жертвы Новости Киева МАУ Иран Катастрофа
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